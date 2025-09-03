El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia ha defendido la ejecución del proyecto de renaturalización de las plazas de Tirso de Molina, Bécquer, Fernando de Rojas y Calderón de la Barca, en el barrio de Nueva Segovia, incluido dentro del programa europeo “Espacios de oportunidad: acueductos de biodiversidad”.

Desde el PP recuerdan que la iniciativa procede del mandato anterior y que fue el Gobierno socialista el que solicitó los fondos europeos, comprometiéndose a eliminar la mitad de las plazas de aparcamiento. En palabras de los populares, “su idea era quitar el 50 por ciento de los aparcamientos y de esto no informaron en ningún momento a los residentes afectados”. Según defienden, el actual equipo ha logrado que esa reducción se limite finalmente a un 20 %.

El grupo de concejales sostiene que el proceso se ha desarrollado con un mecanismo participativo “nunca celebrado antes en Segovia”, con reuniones abiertas a vecinos, comerciantes y hosteleros. Fruto de esas aportaciones, aseguran, se han introducido cambios como la ampliación de zonas estanciales, la creación de plazas para personas con movilidad reducida, más pasos de peatones y un consenso sobre la ubicación de terrazas y zonas de carga y descarga.

Además, el PP rechaza las críticas socialistas sobre la falta de renovación de redes de agua, asegurando que la actuación está contemplada en el Plan de Actuación Integral que se financiará con fondos Feder. Explican que ya se han iniciado los trámites para la redacción de los proyectos y que esta intervención se llevará a cabo de manera paralela.

El Ayuntamiento completa con esta actuación el desarrollo del paquete de obras previsto en el programa europeo, que incluye también mejoras en barrios como La Albuera, Ciudad y Tierra, el recinto amurallado o el valle de Tejadilla, con una financiación de 3,8 millones de euros de fondos europeos y un millón de aportación municipal.