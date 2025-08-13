7 Comments

El Partido Popular de Segovia ha pedido la dimisión del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por las palabras que ha calificado la Presidenta de los populares, Paloma Sanz, “más que desafortunadas que ha realizado, y si no lo hace, Sánchez debería cesarle por utilizar políticamente los graves incendios registrados en Castilla y León”.
Los populares segovianos encabezados por Paloma Sanz indican que en “política no todo vale, y deshumanizar una situación tan grave para los castellanos y leoneses y más para las miles de personas que han tenido que ser desalojadas de sus casas, es faltar a cualquier valor y ética que debe tener su cargo como servidor público”.
Paloma Sanz ha lamentado profundamente que en un momento “en el que todos los que vivimos en Castilla y León y todos los españoles deberíamos estar unidos frente a la adversidad que suponen los incendios y las pérdidas materiales y humanas que producen, una persona, con un cargo de representación en el Gobierno, se limite a intentar sacar rédito político”, aunque, por otra parte, no le extraña nada que “Puente realice ese tipo de declaraciones, pues nos tiene acostumbrados a los grandes titulares populistas, porque no entiende la política como servicio a nuestros vecinos, sino como un modo de vida con látigo en la mano”.
13 agosto, 2025
Toda la razón. Este ministro escupe a Segovia y sus amigos socialistas segovianos no hacen nada, nada, nada.
13 agosto, 2025
¿Qué se puede esperar del señor Óscar Puente? Nada bueno.
13 agosto, 2025
Bueno, sí podemos esperar algo los castellano leoneses de este individuo: que nos quiten más paradas de tren.
Se le tenía que caer la cara de vergüenza siendo de Valladolid.
13 agosto, 2025
Mientras los trenes de su ministerio arden, se paran a diario, hay retrasos continuos y caos total, se dedica a decir chorradas. Otro especimen de la nueva “política”:No valen para nada, pero se lo llevan crudo del dinero público. Menuda colección: Monedero, Errejón, Iglesias, las dos Monteros, Yoli, Belarra, Sánchez, Zapatero, Cerdán, Koldo, Tito Berni, Ábalos, Rufián, Puchi, Otegui… Ahora vais y los volvéis a votar.
13 agosto, 2025
Resulta que el que tiene que dimitir es el ministro Puente por señalar a los incompetentes de la junta de Castilla y León. Su sarcasmo, para los que lo entiendan,no va contra los que sufren los incendios sino contra los políticos que no han hecho lo que debían para evitarlos, y los técnicos se lo habían advertido con mucha antelación.
14 agosto, 2025
Yo diría que la madre de Óscar Puente es una Santa pero Óscar Puente es u _______ __ _______
14 agosto, 2025
Desde 2022, en 3 años al PP se le ha quemado más de un 10% de la provincia de Zamora entre el incendio actual, el de la sierra de la Culebra y el de los Arribes.
El consejero Quiñones dijo en 2018 que invertir en prevención era tirar el dinero.
Pero Puente malo.
Los incendios sucede; el cambio climático también.
Pero 40 años de gestión son del PP. Y la compañía de los negacionistas de VOX también es responsabilidad del PP. ¿Cuál será el próximo intento burdo de distracción para no hablar de la responsabilidad del PP?