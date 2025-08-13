7 Comments

El Partido Popular de Segovia ha pedido la dimisión del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por las palabras que ha calificado la Presidenta de los populares, Paloma Sanz, “más que desafortunadas que ha realizado, y si no lo hace, Sánchez debería cesarle por utilizar políticamente los graves incendios registrados en Castilla y León”.

Los populares segovianos encabezados por Paloma Sanz indican que en “política no todo vale, y deshumanizar una situación tan grave para los castellanos y leoneses y más para las miles de personas que han tenido que ser desalojadas de sus casas, es faltar a cualquier valor y ética que debe tener su cargo como servidor público”.

Paloma Sanz ha lamentado profundamente que en un momento “en el que todos los que vivimos en Castilla y León y todos los españoles deberíamos estar unidos frente a la adversidad que suponen los incendios y las pérdidas materiales y humanas que producen, una persona, con un cargo de representación en el Gobierno, se limite a intentar sacar rédito político”, aunque, por otra parte, no le extraña nada que “Puente realice ese tipo de declaraciones, pues nos tiene acostumbrados a los grandes titulares populistas, porque no entiende la política como servicio a nuestros vecinos, sino como un modo de vida con látigo en la mano”.