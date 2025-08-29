El Papa León XIV elige al obispo de Segovia para Dicasterio del Clero

El papa León XIV ha nombrado a Jesús Vidal Chamorro, Obispo de Segovia, como miembro del Dicasterio para el Clero, según ha hecho público hoy el Boletín de la Santa Sede en la sección dedicada al Nombramiento de miembros del Dicasterio para el Clero.

El Dicasterio para el Clero, uno de los organismos centrales de la Curia Romana, tiene como misión acompañar y supervisar todo lo relacionado con la vida y el ministerio de los presbíteros y diáconos. Entre sus competencias están la promoción de la formación inicial y permanente de los sacerdotes, el acompañamiento espiritual y pastoral del clero, y la organización de los seminarios en todo el mundo, así como el estudio de cuestiones disciplinares vinculadas al ejercicio del ministerio.

La incorporación de don Jesús a este organismo vaticano es también un reconocimiento a su dedicación y sensibilidad en el acompañamiento de los futuros sacerdotes. En 2023, el papa Francisco ya confió en él para una tarea clave como referente apostólico para coordinar en España la renovación de los planes formativos en los seminarios. Desde entonces, ha trabajado con la Conferencia Episcopal y con los formadores de los distintos centros, escuchando, dialogando y buscando siempre caminos que respondan a las necesidades actuales de los seminaristas y la Iglesia.

En la misma comunicación oficial se han anunciado otros nombramientos de cardenales, arzobispos y obispos de distintas partes del mundo. Entre ellos, figuras destacadas como el cardenal Luis Antonio Tagle, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización; el cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella; y Mario Grech, secretario general del Sínodo.