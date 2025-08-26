El hallazgo de un camino romano podría replantear el vial hacia el AVE

La Comisión Territorial de Patrimonio de Segovia ha autorizado nuevas intervenciones arqueológicas vinculadas al proyecto del vial entre la rotonda del Pastor y la del Paseo Campos de Castilla, en el borde sur de la capital.

En la reunión se aprobó la memoria final de la actividad arqueológica desarrollada en torno a esta infraestructura. El informe recopila datos sobre distintos caminos históricos que podrían verse afectados por el trazado, como la Vía romana XXIV del Itinerario de Antonino, el Cordel de Santillana, el Camino de la Fuenfría o el Camino de Santiago.

El hallazgo más relevante se ha producido en el propio camino actual, donde se han documentado restos dispersos a lo largo de 85 metros de lo que parece ser un pavimento empedrado. Este elemento no había sido identificado en ninguna de las prospecciones anteriores y podría estar relacionado con un viario antiguo, lo que ha llevado a definir medidas correctoras para su documentación y, en su caso, salvaguarda.

La Comisión ha autorizado que se realicen excavaciones arqueológicas antes del inicio de las obras del vial, así como un control arqueológico durante toda su ejecución. Los resultados de estas excavaciones podrían incluso “obligar al replanteo de algunas de las intervenciones contempladas en las obras”, según señala el acuerdo.

Además, se establece que, en caso de producirse hallazgos significativos, se analizarán las situaciones que se planteen y se determinarán las medidas necesarias para garantizar la integridad de los bienes arqueológicos, lo que incluiría la posible redefinición del proyecto.