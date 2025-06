5 Comments

Empiezan las fiestas de Tabanera del Monte y no de la mejor manera. El camión de la orquesta La Búsqueda, contratada para amenizar la verbena de este 20 de junio, se salía en una de las cerradas curvas del puente del Eresma justo cuando acudía para montar el escenario. El vehículo hincó una rueda en la cuneta y ya no pudo salir por sus propios medios, derramando también gasóleo. El suceso ocurría sobre las 19.30 y hasta más allá de las 21:00 no está previsto que la grúa movilizada para desatascarlo pueda normalizar la situación. Asimismo, la Guardia Civil controla el acceso a Palazuelos al quedar restringida la circulación a un solo carril.

Desde la concejalía de fiestas consideran que los horarios de inicio (0:30) se van a mantener.