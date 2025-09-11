7 Comments

La Guardia Civil detuvo a Julio César Sánchez, alcalde de Vox en la localidad segoviana de Villacastín, después de agredir a su mujer durante la romería de la Virgen del Cubillo, celebrada el pasado lunes en el municipio abulense de Aldeavieja.
Según testigos presenciales, un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio intervino para frenar la agresión. El regidor se encaró con el agente y abandonó el lugar.
Al día siguiente, Sánchez se desplazó hasta la casa cuartel de la Guardia Civil en Ávila capital, donde se entregó voluntariamente. Pasó la noche en el calabozo y quedó en libertad posteriormente.
Por el momento, no consta que la mujer haya presentado denuncia formal, aunque el caso será objeto de investigación. La agresión figura ya en el sistema VioGén, el protocolo policial de seguimiento y protección de víctimas de violencia de género.
11 septiembre, 2025
Dimisión y expulsión. Fuera de la política ya.
11 septiembre, 2025
A lo mejor su mujer también es de VOX, y no lo denuncia.
11 septiembre, 2025
Antes de hablar Presunción de inocencia por favor.
Esto en España existe.
Cuando se juzgue y haya sentencia firme entonces hablamos todos.
11 septiembre, 2025
Claro que si wapi, eso de la presunción existe dependiendo para los patriotas y españoles de bien, para los rojos parece ser que no, sino que le pregunten a hurtado, peinado y cía.
11 septiembre, 2025
Tiene que dimitir inmediatamente. No puede haber ni por un minuto una persona así en un cargo tal.
11 septiembre, 2025
Sólo nos queda VOX
Anda que sí…
12 septiembre, 2025
Mañana en La gaceta de la iberosfera más información al respecto.