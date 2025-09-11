7 Comments

free web stats

El alcalde de Vox en Villacastín, detenido tras agredir a su mujer

Posted By on 11, Sep, 2025

J.C. Sánchez.

La Guardia Civil detuvo a Julio César Sánchez, alcalde de Vox en la localidad segoviana de Villacastín, después de agredir a su mujer durante la romería de la Virgen del Cubillo, celebrada el pasado lunes en el municipio abulense de Aldeavieja.

Según testigos presenciales, un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio intervino para frenar la agresión. El regidor se encaró con el agente y abandonó el lugar.

Al día siguiente, Sánchez se desplazó hasta la casa cuartel de la Guardia Civil en Ávila capital, donde se entregó voluntariamente. Pasó la noche en el calabozo y quedó en libertad posteriormente.

Por el momento, no consta que la mujer haya presentado denuncia formal, aunque el caso será objeto de investigación. La agresión figura ya en el sistema VioGén, el protocolo policial de seguimiento y protección de víctimas de violencia de género.

  1. Segovianadas

    11 septiembre, 2025

    Dimisión y expulsión. Fuera de la política ya.

  2. Cuidadana

    11 septiembre, 2025

    A lo mejor su mujer también es de VOX, y no lo denuncia.

    • Cris

      11 septiembre, 2025

      Antes de hablar Presunción de inocencia por favor.
      Esto en España existe.
      Cuando se juzgue y haya sentencia firme entonces hablamos todos.

      • No me hagas reir

        11 septiembre, 2025

        Claro que si wapi, eso de la presunción existe dependiendo para los patriotas y españoles de bien, para los rojos parece ser que no, sino que le pregunten a hurtado, peinado y cía.

  3. Amadeus

    11 septiembre, 2025

    Tiene que dimitir inmediatamente. No puede haber ni por un minuto una persona así en un cargo tal.

  4. Banderitas

    11 septiembre, 2025

    Sólo nos queda VOX
    Anda que sí…

  5. Manin

    12 septiembre, 2025

    Mañana en La gaceta de la iberosfera más información al respecto.

