7 Comments

La Guardia Civil detuvo a Julio César Sánchez, alcalde de Vox en la localidad segoviana de Villacastín, después de agredir a su mujer durante la romería de la Virgen del Cubillo, celebrada el pasado lunes en el municipio abulense de Aldeavieja.

Según testigos presenciales, un agente de la Policía Nacional que se encontraba fuera de servicio intervino para frenar la agresión. El regidor se encaró con el agente y abandonó el lugar.

Al día siguiente, Sánchez se desplazó hasta la casa cuartel de la Guardia Civil en Ávila capital, donde se entregó voluntariamente. Pasó la noche en el calabozo y quedó en libertad posteriormente.

Por el momento, no consta que la mujer haya presentado denuncia formal, aunque el caso será objeto de investigación. La agresión figura ya en el sistema VioGén, el protocolo policial de seguimiento y protección de víctimas de violencia de género.