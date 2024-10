Conoce la hora del día en la que es mejor aprender inglés u otros idiomas

Aprender idiomas es uno de los aspectos más gratificantes que puede tener una persona. Además de que son muy beneficiosos de cara a que puedan servir para que nos contraten en puestos de trabajo, la realidad es que también es muy beneficioso para prevenir el Alzheimer y entrenar nuestra memoria y cerebro. A día de hoy, encontramos cursos online inglés con los que ahondar en este importante idioma que sirve no solo para trabajar, sino también para nuestro día a día. En este artículo hablaremos acerca de la importancia que tiene estudiar idiomas para nuestra personalidad y desvelamos la mejor hora del día para aprender inglés u otros idiomas.

Los expertos indican distintos intervalos de tiempo y explican el porqué

Alemán, portugués, italiano, inglés o ruso son algunos de los idiomas que podemos aprender y hay aplicaciones para aprender inglés u otros idiomas. Lo mejor es que nos iniciemos en ello desde que estamos estudiando para no perder el hábito del estudio y que así nos suponga un menor esfuerzo el aprendizaje. Sin embargo, existe una realidad y es que cualquier personas puede aprender un idioma y hay diferentes intervalos de tiempo para que sea más fácil.

Existen investigaciones en este sentido que demuestran este hecho. Existen coincidencias a la hora de que hay concentración tras haberse levantado por la mañana, pero no se traduce en que sea el mejor momento para saber palabras de otro idioma. El doctor Breus en su libro The Power of When, confirma que hay dos períodos productivos de tiempo que son más adecuados a la hora de aprender nuevo contenido para las clases de inglés online.

Si nos ceñimos a él, encontramos que el más efectivo es en el momento en que el cerebro se halla preparado para obtener información. En estos casos, nos referimos a las horas que oscilan entre las 10:00 de la mañana y las 14:00 de la tarde, así como de 16:00 de la tarde a 22:00 de la noche. Todo ello se debe a que a estas horas la energía se encuentra acumulada en la digestión.

Respecto a la tarde, las investigaciones indican que las clases de inglés online son más recordadas por la tarde. Este hecho lo indica Howard Johnston de la Universidad del Sur de Florida.

¿Cuáles son los hábitos para aprender idiomas?

El hecho de estudiar un idioma en un momento del día u otro dependerá de cada persona. Hay gente que prefiere no hacerlo de noche porque les molesta el uso de pantallas, pero porque al ser online pueden escoger otros horarios que se adapten a ellos. Lo mejor es diseñar una rutina de aprendizaje y asegurar el éxito en todo momento a la hora de aprender el idioma. Ahora que sabemos todo lo necesario para empezar a aprender un idioma online, es el momento de ponerse manos a la obra y comenzar una aventura que nos aportará una nueva visión de aprendizaje y, sobre todo, una nueva manera de vivir la vida.