4 Comments

El concejal de Seguridad César Martín han respondido a las críticas del Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL), que la semana pasada denunció la falta de avances en las reivindicaciones de la plantilla.

Martín desmintió que exista parálisis en la negociación. “Es verdad que la última vez que se reunió la Mesa de trabajo fue el 8 de mayo, pero la Concejalía de Seguridad ya la convocó para el próximo martes 23 a las 17.00 horas”, explicó, tras recordar que algunos sindicatos habían pedido retrasar el encuentro para elaborar una propuesta conjunta sobre el informe de reorganización de la Jefatura.

El concejal de Seguridad subrayó que en esa mesa participan cinco sindicatos —SPPMCyL, AIDAS, PESI, UGT y CCOO— y que las decisiones deben adoptarse de manera conjunta. “Lo único que puedo hacer aquí es desmentir algunas de las manifestaciones que ha hecho ese representante sindical. Las negociaciones corresponden al equipo de Gobierno y a los cinco sindicatos, no solo a uno”, afirmó.

Entre los compromisos ya en marcha, el Ayuntamiento recordó la convocatoria de nuevas plazas de agente: cinco ya cubiertas en 2024 y otras nueve vacantes publicadas este año. El calendario prevé nuevas convocatorias conjuntas con la Junta en 2026 y 2028, además de procesos propios en 2025 y 2027.

Martín rechazó también que exista falta de seguridad en el servicio. “No hay agentes que patrullen solos desde el mes de marzo, esa instrucción está clara y se cumple”, aseguró. Cuando faltan efectivos, añadió, se cubren con jornadas extraordinarias para garantizar el número mínimo en cada turno.

El concejal concluyó defendiendo la voluntad de diálogo del equipo de Gobierno: “Lo que hay que hacer es ir cerrando asuntos y no dilatarlos. Deseo que el martes podamos tomar decisiones en la Mesa de trabajo”.