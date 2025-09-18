13 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, se ha referido este jueves a la situación de la calle Blanca de Silos, peatonalizada hace casi un año. La asociación vecinal de Santa Eulalia ha expresado que la medida “no ha tenido gran éxito”, aunque el regidor defendió que el proyecto requiere tiempo. “Las cosas en esta ciudad no ocurren de la noche a la mañana. No se abre una calle y al día siguiente ya están abriendo negocios”, afirmó.

Mazarías insistió en que la transformación de Blanca de Silos forma parte de una estrategia más amplia para revitalizar la ciudad. En este sentido, vinculó el futuro de la calle con la creación de un apeadero de autobuses turísticos en el solar del antiguo Regimiento, lo que permitiría establecer dos rutas diferenciadas para los visitantes: una que acceda por la calle Correos hasta el Acueducto y otra que recorra Blanca de Silos, Somorrostro y San Martín antes de llegar al monumento. “Creo que son dos itinerarios que pueden revitalizar la ciudad, que es lo que ha sido siempre nuestra intención”, subrayó.

El alcalde dejó abierta la posibilidad de revertir el tráfico en Blanca de Silos si, a medio plazo, no se cumplen los objetivos planteados. “Si puestas todas las medidas de acompañamiento no conseguimos los objetivos que queremos, a lo mejor nos toca crear la reversión del tráfico en esa calle. Pero en principio falta obtener acciones que vamos a poner en marcha”, señaló.