“A por otro año de progreso”

Llegan los últimos días de 2024 y mayoritariamente la ciudadanía en sus diferentes ámbitos: personal, familiar, sentimental, profesional, económico, salud, etc. realiza su balance y proyecta sus deseos, ilusiones e ideas para el próximo año.

También en el ámbito político se realiza ese balance y esos deseos para el próximo año. Sin duda, hemos vivido un año 2024, marcado por la puesta en marcha de las políticas públicas de un gobierno progresista, presidido por Pedro Sánchez, y que arroja unos resultados bastante interesantes. Se han aprobado en el parlamento y publicado en el BOE, 25 textos legislativos, incluida una reforma de la constitución, que a pesar de la fragmentación partidista en las cortes generales y el clima irrespirable que la derecha ultra imprime, supone un dato muy por encima, de las 19 leyes anuales, que se aprobaron en la etapa de gobierno de Rajoy.

Sin duda se puede manifestar que son 25 textos legales, de política útil, que generan derechos a la ciudadanía, frente a la continua campaña de bulos y mentiras, frente al juego sucio que, ante la falta de proyecto político de país del PP, utilizan diariamente, haciendo de altavoz de presuntos delincuentes, generando relatos falsos, con recortes de prensa manipulados, para socavar al gobierno, pero que después se demuestran que están carentes de pruebas y de toda evidencia.

Si a la mayor parte de la ciudadanía le produce un gran orgullo de país que el prestigioso semanario económico británico, The Economist, sitúe a la economía española como la más pujante de 2024, en su clasificación de las 37 economías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a partir de cinco indicadores macroeconómicos y financieros: el Producto Interior Bruto (PIB), la inflación, el desempleo, el déficit público y el desempeño bursátil, pues vemos como la derecha desbocada, habla del Fiscal General del Estado, del hermano del Presidente y de su esposa, para desviar la atención ciudadana.

Si el Banco de España, eleva la previsión de crecimiento para este año, hasta el 3,1 % y hasta un 2,5 % para 2025, pues la derecha habla de desastre económico y hasta pacta junto la ultraderecha y los “terribles independentistas de junts que rompen España”, beneficiar a las grandes corporaciones económicas en materia de rebaja impositiva. Si, no encuentren pactos para mejorar a la clase media y trabajadora, para ellos planean que sean lo rehenes y “paganinis” de sus políticas, una vez más.

Para los medios de la fachosfera, todo muy normal, ya no se rompe España, es todo muy patriótico, claro si beneficia a unos pocos.

Eso sí, si el BBVA, certifica que es falsa la denuncia de los ultraderechistas de manos limpias contra el hermano del presidente del gobierno, ya que no tiene 1,4 m de euros en acciones sino unos 72.000 euros, o si la guardia civil, indica que no hay mensajes del Fiscal General del Estado que filtren nada del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Ayuso, o si el juez Peinado (con una hija concejala del PP) cambia la declaración de un testigo, en un claro gesto prevaricador, si se confirma, para intentar dañar a la mujer del Presidente, no verá nadie ningún gesto de pedir disculpas y de terminar con esa política del fango.

No quiero dejar de compartir, mis sensaciones, cuando en el congreso se aprueban leyes, como el pasado jueves cuando se aprobaron cuatro: La Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario (que va al Senado), el tercer Real Decreto Ley, de ayudas para los afectados por la DANA, la ley orgánica de eficiencia del servicio público de justicia y la de garantizas un nivel mínimo global de imposición a los grandes grupos multinacionales y otras normas tributarias (estas tres que van al BOE), y observo las reacciones, gestos y caras de los diputados del PP y de la ultraderecha de VOX, como completamente desencajados en muchos casos, no soportan que se aprueban textos que mejoran la vida de la ciudadanía. Relájense, sin ninguna acritud, pero les quedan al menos tres años, de políticas de progreso.

Para 2025, se trabajarán unos Presupuestos Generales del Estado necesarios para seguir progresando, más llegada de fondos europeos, nuevos derechos para la ciudadanía, subida de las pensiones, subida del SMI, la rebaja de la jornada laboral con el mismo salario, más políticas de vivienda pública, etc.

Y para no dejar terminar el año, sin otro escándalo en las Cortes de Castilla y León, que ha dado la vuelta al país, hemos visto como el presidente de ultraderecha de las cortes, ha dado por aprobada una propuesta del PP de nombramientos de una terna de jueces, para cubrir una plaza de magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ, con 31 votos a favor y 35 en contra. Pretenden cambiar hasta la aritmética en las votaciones parlamentarias, sin ningún tapujo.

Y sin ningún tapujo, el PP en el gobierno de la ciudad de Segovia, pretende aprobar unos presupuestos para 2025, sin tener mayoría, sin hablar con los grupos de oposición, sin contemplar una buena parte de sus promesas electorales, ni las necesidades de la ciudad, en otro ejercicio de prepotencia, que esconde una enorme falta de proyecto de ciudad y una incapacidad para dialogar, pactar, ceder y acordar, por el bien de la ciudadanía. Cuando gobierno el PP, siempre se genera inestabilidad.

Me gustaría terminar, deseando que se terminen pronto los conflictos bélicos en Ucrania y Palestina, que tanto dolor y víctimas siguen causando. La barbarie no puede normalizarse y por ello, más que nunca espero que así sea.

A todos los lectores, a todos los segovianos/as y al equipo del Acueducto2, mis mejores deseos para estas fiestas y para el próximo año 2025. ¡¡Feliz Navidad!!