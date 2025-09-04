6 Comments

Izquierda Unida de Segovia ha instado a la subdelegación del Gobierno a acelerar los trámites para solucionar la situación de las personas solicitantes de asilo que actualmente duermen al raso en los jardinillos de San Roque, frente a la comisaría de Policía. Son una veintena de personas, procedentes del África subsahariana, que desde julio acampan en el céntrico parque segoviano. IU reclama también la coordinación entre administraciones para mitigar la precaria situación y condiciones insalubres que padecen mientras aguardan la resolución de sus respectivos expedientes.

Para IU son personas que ha llegado a Segovia huyendo de situaciones dramáticas de violencia o miseria, y que actualmente subsisten gracias al trabajo de ONG y la solidaridad de los vecinos, recalcando la necesidad de “solidaridad con quienes acuden a Segovia en busca de una vida mejor, dejando atrás conflictos armados y situaciones de miseria”, señala la formación en un comunicado, al tiempo que lamenta los comentarios racistas y de odio que algunos usuarios están vertiendo a través de las redes sociales. “La defensa de los derechos humanos ha de estar por encima de cualquier circunstancia”, concluyen.