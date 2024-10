Escribo esto el día de la fiesta nacional. Una fecha que para muchos no supone más que un festivo. Y está bien. Como poco, esa anemia sentimental nos exonera (de momento) del fanatismo nacionalista que, llevado a extremos, tanto sufrimiento causa en el mundo. Pero también ese sentimiento (¿apátrida?) me resulta algo injusto para con un país, que bueno, llevo muy dentro y tiene muchísimas cosas excelentes. Dignas de celebración.

Ocurre que mi padre, a quien hoy echo especialmente de menos, era un fanático nacionalista español, en el mejor sentido del término. Discutíamos mucho sobre España, porque yo disentía y disiento de su concepto esencialista, racial, cultural, totalizador… Un día le llevaba en el coche a la residencia e inicié la discusión de siempre. Expuse lo que creía un soberbio argumento en favor de mis tesis. Él puso la mirada vacía. No dijo nada. Yo supe que había llegado el fin.

Le gustaba especialmente Suspiros de España. ¡Es magnífico! Deberíamos haberlo puesto a todo volumen en su funeral. Él decía: “si yo fuera director de orquesta, acabaría siempre interpretando “Suspiros de España”

¿Qué es España? Para mí, una descripción – un relato- histórica que explica un determinado proceso político. El proceso por el cual un conjunto de hombres quedaron hermanados (avasallados también me vale) bajo una misma ley y que les visualiza como conjunto ante el resto del mundo.

España se visualiza en sus símbolos, oficiales y no oficiales. Para mí, “Suspiros de España” y mi padre son dos de ellos, evidentemente extraoficiales, aunque muy importantes para mí. Símbolos son la bandera, el rey, el idioma, la Guardia Civil, la Selección Nacional, el lolol-lolo, la paella, el sol y el buen tiempo (aunque hoy llueve). Entre otros.

La mayoría de ellos discutibles, claro, especialmente en un país donde las autonomías han cultivado también un relato alternativo, con símbolos alternativos. Eso hace que el propio concepto de nación española resulte problemático. ¡Somos un país tan diverso que cuesta encontrar consenso hasta en los símbolos!

Nótese que eso no pasa en Francia, o Estados Unidos, o en los países escandinavos, donde hay un sentir muy pero que muy hegemónico sobre determinados símbolos comunes. Evidentemente, las autonomías parten de una realidad: ese proceso histórico del que hablaba al principio fue más imperialista que nacionalista, por tanto, no cultivó (o no lo hizo con el énfasis de otros países) un patrón común, un modo de ser español unívoco. Tu podías ser español de Nápoles, de Nueva España, de Aragón o de Granada. Y a mí esa pulsión imperialista (me da igual de dónde te sientas siempre que te atengas a una ley común) me parece una cosa formidable, y que a pesar de todos los pesares se encuentra especialmente vigente en España. Eso es bueno. Piensen si no, en estos tantos desgraciados territorios, donde literalmente se desangran discutiendo sobre si la manera correcta de ser, pongamos eslavo, es esta o aquella. De sí aquí hay que ser moros o cristianos.

Si quiero un mundo en paz, que lo quiero, mejor un imperio que un estado nación. Porque el mundo-imperio camina hacia lo utopía de una ley universal que hermane (avasalle también vale, porque la ley es coercitiva) a todo el género humano. El Estado-Nación circula en sentido inverso.

Mi padre no estaría nada conforme con eso. Si lo estaría, en cambio, en señalar que España es un paraíso. Lo somos en muchos sentidos. Vale la pena celebrarlos. ¡Y cuidarlos!