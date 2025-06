5 Comments

Uno de mis cómics preferidos es Mortadelo y Filemón contra el gang del Chicharrón. En esta ocasión, los agentes de la TIA se enfrentan a un peligroso cártel mafioso que tras reventar el abastecimiento de agua se forran porque, semanas atrás, vendieron a precio de chollo todo el bacalao en salazón disponible en el mercado y compraron toda el agua embotellado. La gente no comía otra cosa, y en estas que se quedan sin agua cuando más aprieta la sed. Es entonces cuando el “gang” saca al mercado sus reservas de agua a precio de Gran Reserva.

La banda está dirigida por el peligroso “padrino” Gedeón el Chicharrón, que mira por donde, rima con Confederación, Confederación Hidrográfica del Duratón. Otro cártel de ideas peligrosas a los que no se les ocurre otra que vaciar el pantano de El Tejo, o sea, la práctica totalidad de reservas de agua de los 30.000 residentes que campan por El Espinar en pleno verano. Tal como están las cosas en el PSOE, no me extrañaría que el ministro Puente haya comprado las reservas de Bezoya de la comarca y en agosto le veamos montando paradas de venta de agua por San Rafael (ya que la travesía es cosa suya y tiene mano ahí).

De chiste. Cómo será la cosa que el otro sábado es una foto histórica el consistorio espinariego posaba al alimón bajo una misma pancarta. “El agua es un derecho”, rezaba, y ahí estaban Palomo, Figueredo, el de Voz y el de IU. Lo nunca visto.

Después de la DANA valenciana pasó que hubo orden general de reclasificar la situación de los embalses en prevención de nuevos desastres. El Tejo, que arrastra una compleja situación jurídica (no está claro quién es el titular, y como suele suceder en estos casos, nadie se molestó en realizar el mantenimiento), no pasó el examen y se declaró su reforma como obra urgente-urgentísima, tras 30 años filtrando agua Moros abajo. Muy bien, era algo que el consistorio llevaba pidiendo desde que soy periodista en Segovia, hará ya 30 años, pero yo creo que a modo de venganza, los de Confederación maquinaron el brillante plan de acometer las obras en verano. El que ríe el último…

En El Espinar están que trinan, con razón, claro. Desde Confederación les dicen, tranquilos, todo controlado. La idea es poner en marcha una antigua tubería que conecta la red espinariega con Puente Alta. Problema, hay que acometer obras para acabar esa conducción y cambiar bombas y estructuras (nuevamente sin mantenimiento, porque nunca entraron en servicio y ya no valen). Confederación asegura que las obras llegarán a tiempo. Claro. En El Espinar no se lo creen ni hartos de vino. Entre otras cosas, pasa que Puente Alta no es de Confederación, es del Ayuntamiento de Segovia, que también tiene sus historias con Confederación y se vacía en 15 días… De donde de rebote también pilla a Segovia, que deberá buscar abastecimientos alternativos.

Cacao evitable por el socorrido método de aplazar las obras a septiembre, cuando El Espinar vuelve a su población habitual de 10.000 vecinos. Lo que daría más margen de tiempo para toda la operación. Pero esa desde luego no parece una solución digna de los ingenieros de Confederación. ¿Por qué? Nadie lo sabe. En un comunicado, defienden que estas obras se hacen en ” periodo seco por ser especialmente idóneo (sic) para poder realizar un análisis detallado del comportamiento de la infraestructura”, lo cual afirman es un “criterio técnico“… Y como es un criterio técnico, pues a tragar, aunque tal vez “tragar” no sea esa la expresión adecuada…. Tan a gusto que se han quedado… Mosqueante… Conociéndoles, me extraña que todavía no hayan apelado a la protección de datos y la ley de menores para evitarse una explicación cabal.

O lo mismo no la tienen. O lo mismo es que esperar a septiembre modificaría el calendario vacacional de los señores funcionarios. Qué ojo, cuadra perfectamente con esta administración inspiradora en su día de Mortadelo y Filemón, después de todo, retrato realista de esta España nuestra.