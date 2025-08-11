El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León intervino este domingo para auxiliar a un varón de 81 años que resultó herido en un paraje próximo al Chorro de la Granja, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

El incidente se produjo a las 11:13 horas, cuando una llamada al 1-1-2 alertó de que el hombre se había resbalado en un camino, provocándose una lesión en el ligamento. El Centro Coordinador de Emergencias activó de inmediato el protocolo, realizando una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl- para la primera valoración y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Hasta la zona se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil y, por protocolo, de los Bomberos de Segovia. Los rescatadores accedieron al lugar mediante grúa simple y la enfermera realizó las primeras curas, inmovilizando la pierna del herido con un vendaje y una férula de vacío.

Posteriormente, el hombre fue izado hasta la aeronave con una grúa doble y triángulo de evacuación, acompañado en todo momento por la enfermera.

El helicóptero lo trasladó hasta el punto de encuentro pactado con el equipo de Sacyl, donde una ambulancia completó el traslado al hospital para su atención médica.