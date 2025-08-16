Un año de cultura contado a través de sus carteles

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia presenta, por segundo año consecutivo, la exposición “Un Año en Carteles”, una muestra que recopila los diseños gráficos realizados a lo largo del último año para difundir las distintas actividades, eventos y propuestas culturales del municipio.

Cada cartel expuesto, no solo ha cumplido una función informativa, sino que también ha sido una pieza de creación artística en sí misma. A través del color, la tipografía, las imágenes y los mensajes, estos carteles han acompañado eventos culturales de toda índole como festivales, campañas de lectura, festejos populares y muchas otras iniciativas que han dado vida a la agenda cultural local segoviana.

Esta exposición es un reconocimiento al poder del diseño como herramienta de comunicación, pero también como reflejo de la identidad, la creatividad y el compromiso cultural de nuestro municipio. Durante este año, los carteles han sido más que simples anuncios: han sido ventanas al arte, la cultura, la celebración y la identidad gráfica de nuestro municipio. La exposición “Un Año en Carteles” es un recorrido visual a través de los últimos meses, donde cada cartel cuenta una historia, marca un evento y refleja el espíritu de su tiempo.

Al igual que ocurriera el año pasado, los carteles han sido diseñados por profesionales del diseño de reconocido prestigio en el sector de la comunicación gráfica nacional y local. Nombres como Álvaro Pérez Fajardo (creador del cartel de la festividad de San Frutos) que ha trabajado para Disney y es habitual ilustrador de cartelería de músicos como Bunbury, Rulo y la Contrabanda o los Zigarros. O Fernando Vicente (creador del cartel del Festival de Fomento de la Lectura Infantil y Juvenil FELIJ) quien ha diseñado carteles para la Feria del Libro de Madrid, la Feria de Otoño y que cuenta con más de 50 publicaciones. O el segoviano Álvaro Fraile (Creador del cartel de la Noche de Luna Llena) con numerosas publicaciones de relatos infantiles, se suman a los creados por la Concejalía de Cultura para proyectos como la Primavera Teatral, el Festival de Narradores Orales o la celebración del Día del Libro.

A través de esta exposición se invita al ciudadano visitante a observar, recordar y reflexionar sobre cómo el diseño gráfico puede comunicar de modo emotivo y eleva la calidad de la comunicación institucional en el ámbito de la cultura haciendo visible la creatividad en las calles de Segovia.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 27 de septiembre en el horario habitual de apertura de la Casa de la Lectura/Biblioteca Municipal.