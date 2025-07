El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado que el Gobierno Municipal mantiene paralizado el despliegue de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a la espera de la resolución judicial pendiente tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia que detectó una irregularidad en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

Mazarías explicó que el proyecto se encuentra técnicamente preparado: “Todo lo que es el software está instalado y funcionando, todo lo que es las cámaras, el material, es constatable que se puede ver por las calles pero evidentemente no podemos hacer el uso que estaba previsto”. Sin embargo, precisó que mientras no se resuelva la situación legal, el Ayuntamiento no avanzará con nuevas fases: “Nosotros teníamos varias fases previstas y es evidente que hemos dejado de un lado porque mientras no sepamos a partir de cuándo el Gobierno vuelve a tomar esas fases no vamos a poder seguir”.

El alcalde insistió en que la situación no es exclusiva de Segovia: “ en otras ciudades ha pasado lo mismo y están pasando meses y meses sin que desde los tribunales haya ninguna noticia”.

Preguntado por la posibilidad de impulsar un nuevo plan de movilidad mientras tanto, Mazarías fue claro: “Evidentemente nosotros queremos llevar a cabo el PMUS de forma urgente y consideraremos pero a partir de ahí, los tribunales nos tendrán que decir si podemos seguir adelante”.

De momento, la infraestructura de la ZBE sigue instalada pero sin uso efectivo, mientras el Consistorio sigue haciendo frente a los pagos derivados del contrato con la empresa adjudicataria.