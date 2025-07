6 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha renovado la subvención de 60.000€ para Hay Festival España para la continuación en la ciudad del festival literario. Firmaron el convenio el alcalde accidental, Alejandro Rodríguez Salamanca, y en representación de Hay Festival, Maria Sheyla Cremaschi, en presencia del concejal de cultura, Juan Carlos Monroy.

La inauguración tendrá lugar el próximo 5 de septiembre, aunque el grueso de las actividades se desarrollará entre el 11 y el 14 de ese mes. Una edición marcada por los cambios en la geopolítica europea de la mano del auge de los nacional-populismo. Por Segovia está previsto que pasen historiadores como Paul Preston y Orlando Figes, políticos de la talla de Enrico Letta, ex primer ministro italiano, el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, o el ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Josep Borrell. También está prevista la presencia de filósofos como A.C Grayling y Rob Riemen, los artistas Secundino Hernández, Hubertus von Holenlohe y el fotógrafo Alberto García-Alix; la actriz, directora y cantante Maria de Medeiros; el escritor Marcelo Rubens Paiva; los clasicistas Emilio del Río y Andrea Marcolongo; los novelistas David Uclés, Juan Gabriel Vásquez, el cubano Leonardo Padura, Javier Cercas, Dolores Redondo, María Dueñas y Yael van der Wouden o los poetas Momtaza Mehri y Javier Velaz.