Segovia arranca el curso con 20 alumnos más, aunque baja en Infantil

El nuevo curso 2025-2026 ha comenzado en Segovia con un ligero aumento de estudiantes respecto al año pasado. Según los datos provisionales, en las aulas de la provincia hay 13.123 alumnos, es decir, 20 más que en septiembre de 2024.

El reparto por etapas muestra pequeños ajustes. En el primer ciclo de Infantil se registra un descenso, con 1.590 matrículas frente a las 1.610 del pasado curso. El segundo ciclo de Infantil crece ligeramente hasta los 3.295 escolares, mientras que en Primaria, la etapa más numerosa, se alcanzan los 8.168 estudiantes, un leve repunte respecto a 2024. En Educación Especial son 70 los alumnos matriculados, dos menos que el año anterior.

Desde la administración educativa insisten en que se trata de cifras aún provisionales, que podrán variar a medida que avance el proceso de matriculación.

Castilla y León supera los 404.000 alumnos

En el conjunto de la comunidad, el curso arranca para 182.435 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial, según datos de la Consejería de Educación. Sumando todas las enseñanzas, Castilla y León supera por primera vez la barrera de los 404.000 estudiantes, una cifra histórica.

Por etapas, hay 22.068 niños en primer ciclo de Infantil, 44.405 en segundo ciclo, 114.113 en Primaria, 1.555 en Educación Especial y 294 en ESO en centros de Primaria.

El transporte escolar también se refuerza este año: se han habilitado 835 rutas para Infantil y Primaria y otras 149 específicas para Educación Especial, que darán servicio a unos 10.868 estudiantes.

El calendario seguirá escalonándose en los próximos días. Los alumnos de ESO y Bachillerato volverán a las aulas el 15 de septiembre, mientras que los de Formación Profesional y enseñanzas artísticas lo harán a partir de la segunda quincena del mes y en los primeros días de octubre.