Pese a los rigores estivales, será un pleno largo, el que este jueves 31 de julio cierra el curso escolar en el Ayuntamiento de Segovia. Los partidos presentaron las mociones que defenderán en la sesión. Empezando por el PP, los del equipo de gobierno defenderán una moción global, instar al Gobierno de España a derogar la obligación de aplicar la tasa de residuos municipales por el 100% del coste del servicio. Una medida impuesta por el Gobierno de España que, según denuncian, supone un “ataque directo a la autonomía municipal” y una “carga económica desproporcionada” para familias y empresas. En la trastienda de la moción, están las críticas a las nuevas tarifas aplicadas al servicio. Está claro que la idea de fondo de la moción no es otra que visualizar, de algún modo, que “la culpa es de Pedro Sánchez”, también en esta cuestión.

Es de lo que acusa a PP y PSOE la portavoz ciudadana, Noemí Otero. “Mientras Partido Popular y PSOE se enzarzan en un nuevo cruce de reproches, Segovia sigue paralizada”, sostiene. La de Ciudadanos, sin embargo, tira esta vez más contra los primeros, y en especial contra la presunta ocultación de actividades empresariales por parte de la teniente de alcalde Rosalía Serrano, cuyas explicaciones no son de recibo para Otero. “Si no puede asumir sus responsabilidades públicas, lo honesto sería que renunciara a su acta. No se puede estar a medio camino entre la empresa privada y el servicio público”, señalaba, lamentando también que Serrano se victimice en lugar de asumir responsabilidades: “Ha hablado de vendettas familiares y ha revelado datos personales de una persona particular. Esto podría vulnerar la Ley de Protección de Datos, lo que sería gravísimo viniendo de un cargo público”.

Lo de Serrano, además de la cesión de suelo al SOMACyL para la construcción de vivienda pública, promete ser el leit-motiv del pleno, que los socialistas completarán con una moción para instar al equipo de Gobierno y a la Junta de Castilla y León para que, en coordinación con el equipo de investigación y la propiedad de la parcela, diseñen y ejecuten, a la mayor brevedad posible, una estrategia para garantizar la protección del abrigo de San Lázaro una vez concluida la campaña de 2025.

Segovia en Marcha planteará una moción con cinco puntos para impulsar una estrategia de industrialización verde para Segovia ciudad. Por tal entiende Guillermo San Juan medidas como completar el cierre de la SG-20 o el terminal interpolígonos. Desde el otro extremo del hemiciclo, VOX defenderá una moción para la realización de una auditoría integral en el área de urbanismo del ayuntamiento de Segovia. A lo dicho, un pleno largo que lo mismo acaba en agosto.