4 Comments

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia, Rosalía Serrano, ha negado haber ocultado su relación con empresas inmobiliarias y atribuye la polémica generada a un “ataque personal” motivado por “una vendetta familiar”.

La edil ha explicado que su condición de administradora en varias sociedades mercantiles fue consecuencia de una herencia familiar y que, en ningún momento, ha percibido ingresos por esa labor. “No he cobrado nunca, ni ahora ni anteriormente, desde que he sido administradora de una sociedad familiar, por ese concepto”, ha afirmado.

Serrano ha insistido en que su actividad en dichas sociedades no interfería en su labor política y que actualizó su declaración de intereses una vez recibió indicaciones desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento. “Puedo haber pecado si quieren de ingenua o de falta de conocimiento, pero en el momento que se me apercibe lo hago”, ha dicho.

En relación con las acusaciones del PSOE, ha sostenido que se trata de una estrategia basada en ataques personales y motivada por desavenencias familiares. “Hay ataque personal por una vendetta familiar”, ha expresado, mencionando como ejemplo la actuación de un familiar durante una junta de socios: “Delante de un notario quiso grabar la conversación. Y se le apercibió que no tenía ningún derecho ni se le autorizaba para hacer una grabación porque incumplía la Ley de protección de datos”.

La concejala ha anunciado que estudia medidas legales contra algunas declaraciones públicas, especialmente las realizadas por la portavoz socialista Clara Martín, a la que ha acusado de aprovechar su reciente convalecencia para presionar políticamente: “¿No se podía esperar mes y medio a seguirme dando cera? Hombre, por favor”.

En cuanto a la decisión de abandonar la portavocía del Grupo Popular, Serrano ha apuntado que se trata de una medida prevista para poder asumir nuevas responsabilidades relacionadas con la gestión de fondos europeos: viajes, trámites institucionales y otras tareas que, según ha explicado, son incompatibles con el nivel de presencia que requiere la portavocía.

Por otro lado, ha subrayado que los inmuebles vinculados a las sociedades en cuestión no se destinan a la vivienda, sino a locales comerciales y oficinas, descartando así que existan conflictos con las políticas municipales de vivienda: “No hay ni una sola vivienda, ni la ha habido, por lo cual es hacer un populismo con actuaciones que no tienen nada que ver”.

Serrano ha concluido señalando que si hubiera optado por dimitir, habría recuperado mejores condiciones laborales y salariales, pero que mantiene su compromiso con el proyecto del actual equipo de gobierno. “Yo me vuelvo a mi puesto en la Administración a ganar casi el doble de lo que estoy ganando aquí, pero Segovia creo que te necesita y puedes aportar mucho para la ciudad. Y ese es mi reto y ese es mi sentido de estar aquí”.