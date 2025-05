El Ayuntamiento de Segovia ha comenzado a actualizar los alquileres de las viviendas sociales municipales, algunas sin revisar “desde el mismo momento de su adjudicación”, según reconoció el alcalde, José Mazarías. La Junta de Gobierno Local aprobó esta semana la revisión de cinco expedientes, con subidas en cuatro casos y una reducción en otro, en función de la situación económica y social de cada familia.

De los 548,44 euros mensuales que se abonaban en total por esas cinco viviendas, se pasará a 897,18 euros. La diferencia porcentual supera el 50 %. Según explicó el regidor, esta medida forma parte de la aplicación del nuevo reglamento de adjudicación aprobado recientemente y que afecta a las 104 viviendas gestionadas por el Consistorio.

“No se puede permitir que evoluciones favorables no tengan reflejo en los alquileres”, afirmó Mazarías. De los 45 expedientes revisados hasta la fecha, en once se ha modificado la renta: nueve al alza y dos a la baja. Los otros 32 casos han quedado sin cambios.

El alcalde aseguró que el objetivo es adaptar los precios a la situación actual de los inquilinos de forma “justa y equitativa”. En este proceso también se han detectado dos casos en los que las personas beneficiarias “no reúnen las condiciones” para continuar en la vivienda social. No obstante, subrayó que no se iniciarán acciones de desalojo inmediatas: “No echamos a la gente por las bravas”, dijo. “Actuamos de una manera respetuosa, comprensiva, dando tiempo a que tomen sus propias decisiones”.

Las revisiones se llevarán a cabo conforme se cumplan los años de contrato en cada caso. “Hay situaciones que llevaban sin revisarse quince años. Eso no puede mantenerse”, concluyó Mazarías.