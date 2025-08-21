8 Comments

Renfe ha nombrado 3 nuevos miembros del consejo de administración de Renfe Viajeros, su filial como operador de transporte de viajeros y prestador de servicios turísticos. Entre ellos está el que fuera director del gabinete de alcaldía de Segovia, Ismael Bosch, a su vez vinculado con el actual ministro Óscar Puente de la etapa de este como alcalde de Valladolid. En su currículum constan diversas certificaciones universitaria avaladas por el ministerio y relacionadas con la digitalización de la movilidad y el transporte,

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología; y afiliado al PSOE desde 1990, la carrera de Bosch está caracterizada por su desempeño de cargos de confianza vinculados al socialismo. En Segovia se estrenaba como director del gabinete de alcaldía de Pedro Arahuetes, entre 2005 y 2007, y entre 2003 y 2009 alternó como procurador regional por Valladolid.

Poco después se integraba en el equipo del alcalde pucelano Óscar Puente, donde Bosch fue también jefe del gabinete para terminar como responsable de redes sociales. En 2018, tras un desencuentro con Puente, Bosch volvía al gabinete de alcaldía de Segovia, con Clara Luquero al frente y posteriormente Clara Martín. Allí estuvo hasta 2023, cuando se incorporó al Congreso de los Diputados para la presidencia de la “Comisión de Calidad Democrática” de la cámara.