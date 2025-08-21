8 Comments

Renfe ha nombrado 3 nuevos miembros del consejo de administración de Renfe Viajeros, su filial como operador de transporte de viajeros y prestador de servicios turísticos. Entre ellos está el que fuera director del gabinete de alcaldía de Segovia, Ismael Bosch, a su vez vinculado con el actual ministro Óscar Puente de la etapa de este como alcalde de Valladolid. En su currículum constan diversas certificaciones universitaria avaladas por el ministerio y relacionadas con la digitalización de la movilidad y el transporte,
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología; y afiliado al PSOE desde 1990, la carrera de Bosch está caracterizada por su desempeño de cargos de confianza vinculados al socialismo. En Segovia se estrenaba como director del gabinete de alcaldía de Pedro Arahuetes, entre 2005 y 2007, y entre 2003 y 2009 alternó como procurador regional por Valladolid.
Poco después se integraba en el equipo del alcalde pucelano Óscar Puente, donde Bosch fue también jefe del gabinete para terminar como responsable de redes sociales. En 2018, tras un desencuentro con Puente, Bosch volvía al gabinete de alcaldía de Segovia, con Clara Luquero al frente y posteriormente Clara Martín. Allí estuvo hasta 2023, cuando se incorporó al Congreso de los Diputados para la presidencia de la “Comisión de Calidad Democrática” de la cámara.
21 agosto, 2025
Pues nada, a ver si se nota y recuperamos las paradas que nos han quitado en Segovia.
21 agosto, 2025
No lo veo. Otro tripero profesional.
21 agosto, 2025
En la foto parece que posa para un tipo de prensa, no compatible con trabajar para los demás
21 agosto, 2025
Aceves tiembla que tú sustituyó a salido a calentar y se le ve más espabilado
21 agosto, 2025
A este tipo, Arahuetes le echó.
Logró fulminar a Clara Luquero para que entrara Clara Martín, siendo la número 7 en la lista del PSOE en las elecciones municipales.
Era el jefe de gabinete de un equipo que pasó de 11 concejales a 8.
Y se le sigue premiando. Qué vergüenza
21 agosto, 2025
Un profesional de no trabajar en nada desde que dejó de estudiar. Principio de Peter:cuanto más incompetente más arriba se llega. Mira Koldo, Cerdán Ábalos…
21 agosto, 2025
Comisario político, se llama, comisario político…
22 agosto, 2025
Un fontanero político de la calaña de la tal Leire. Ha vivido siempre del cuento. Basta ver su curriculum para darse cuenta que tienes estudios, según él, pero no es graduado en nada, ni es experto en nada, menso en trasporte. Como buen vendedor de humo nos ha hecho creer que es un puestazo, cuando realmente va a percibir una retribución que le va reportar 800 euros al mes por la asistencia al Consejo, que ya está bien para lo que va aportar. Tendrá que seguir de administrativo en el Congreso de los Diputados, un puesto de trabajo que le han buscado, y en el que no hace nada. Se dedica a pasear por Madrid y a sacarse fotos. Una prueba más de que el Psoe ha perdido el norte y está repleto de vividores como este. Sorprende la foto retocada del personaje, que por cierto es el artífice de la nefasta política de comunicación de la anterior alcaldesa del Psoe que la llevó a perder 3 concejales. Más de lo mismo.