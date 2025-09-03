El presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES), Andrés Ortega, ha anunciado que en las próximas semanas se presentará el Plan de Fomento Territorial, que incluye el nuevo suelo industrial de la Costanilla, impulsado por la Junta de Castilla y León.

“Nosotros esperamos que esté aprobado antes de que acabe este año”, afirmó. Ortega explicó que el área ya está delimitada y que “en el propio texto del plan territorial de fomento está descrito todas esas actuaciones que se tienen que hacer”.

El presidente de la FES quiso dejar claro que este desarrollo no solo está pensado para atraer a grandes compañías, sino también a proyectos de menor tamaño. “Este proyecto también pretende acoger a los pequeños empresarios y no solo a las grandes empresas”, subrayó.

En paralelo, Ortega mostró su satisfacción por los avances en el estudio de viabilidad del puerto seco, una infraestructura estratégica para la provincia. “Hay carga suficiente y este es el dato más importante que nos garantiza la viabilidad del puerto”, aseguró, aunque reconoció que aún quedan cuestiones por definir, como la ubicación final.

Finalmente, Ortega expresó su preocupación por la pérdida de pymes en la provincia, una tendencia que, a su juicio, requiere una respuesta inmediata para garantizar el tejido productivo y el empleo en Segovia.