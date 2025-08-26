free web stats

Más de 900 kilos de judiones ponen sabor a la Judiada de La Granja

26, Ago, 2025

El Real Sitio de San Ildefonso ha vuelto a vivir este martes una de sus tradiciones más emblemáticas con la celebración de la Judiada Popular, dentro de las fiestas en honor a San Luis.

Foto: Redes sociales del PSOE

Miles de personas se dieron cita en la Pradera de El Hospital para degustar el Judión de La Granja, la legumbre más representativa del municipio. En esta edición se cocinaron más de 900 kilos de judiones, elaborados en grandes peroles para ser repartidos entre los asistentes.

La Judiada Popular se ha consolidado con los años como uno de los actos centrales de las fiestas de San Luis, reuniendo tanto a vecinos como a visitantes que se acercan para participar en esta degustación colectiva.

