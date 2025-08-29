11 Comments

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental, ejecutará hasta el mes de diciembre las obras de renaturalización de cuatro plazas en el barrio de Nueva Segovia, un proyecto incluido en el proyecto europeo “Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad” financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de la Fundación Biodiversidad y con financiación los Fondos Next Generation de la Unión Europea, que incluye seis actuaciones más en distintos puntos de la ciudad.
El presupuesto de todos los proyectos de “Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad” es de 4 millones de euros, de los que 3,2 millones proceden de los fondos Next Generation y los 800.000 euros restantes, serán aportados por el Ayuntamiento de Segovia.
La actuación en las plazas citadas, en las que se ejecutará una renovación integral para su conversión en espacios más verdes, frescos y agradables incorporando zonas de sombra natural, pavimentos drenantes, vegetación autóctona y elementos de descanso accesibles, haciendo de esos espacios urbanos lugares de encuentro y convivencia.
Las obras comenzarán el 1 de septiembre, cuando la empresa adjudicataria comenzará a realizar los trabajos de acopio de material y vallado perimetral de las plazas. Durante la próxima semana se realizará el acopio en Calderón de la Barca y Fernando de Rojas, afectando parcialmente a los aparcamientos, que ya se eliminarán totalmente a partir del 8 de septiembre, cuando la prohibición del aparcamiento será total en esos espacios. Para las plazas de Tirso de Molina y Bécquer, el periodo de acopio e instalación del vallado se realizará los días 8 y 9 de septiembre y la supresión total del estacionamiento será efectiva desde el día 10.
Durante todo el periodo de obras se habilitarán y señalizarán los correspondientes pasos peatonales y accesos a los distintos garajes. Del mismo modo, se coordinará con los distintos comercios los horarios de carga y descarga. Además, las islas de contenedores tendrán que desplazarse: Las de Calderón de la Barca, Fernando de Rojas y Tirso de Molina se trasladan al extremo de Dámaso Alonso y la de Bécquer, al extremo de Jorge Manrique.
También se ha previsto en el plan de obras la modificación de las rutas de los autobuses de las líneas 4 y 5, suprimiéndose la parada de Calderón de la Barca, ya que los autobuses circularán únicamente por las calles de Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre.
El Ayuntamiento de Segovia adoptará las medidas que sean posibles para minimizar las molestias que puedan causar estas obras y mantendrá constante información periódica de la evolución de los trabajos.
¿¿¿Renaturalización??? Lo peor no es que te llamen g…, si no que Mazarías piense que lo eres.
29 agosto, 2025
¿Y dónde van a aparcar los vecinos mientras duren las obras?
Estas obras lo único que van a conseguir es suprimir plazas de aparcamiento.
30 agosto, 2025
Coche coche coche uuuuu unda unda unda
30 agosto, 2025
Tú sí que eres un unga unga de mucho cuidado.
30 agosto, 2025
Pedazo de simio.
29 agosto, 2025
Unos cuantos votos más de cara a las autonomicas
29 agosto, 2025
¿Cortan los aparcamientos de todas las plazoletas prácticamente a la vez? ¿En serio? ¿La empresa va a ser capaz de hacer la obra en todas las plazas al mismo tiempo? Y lo hacen justo cuando va a empezar el curso escolar, que alguna de esas plazas sirve de aparcamiento a la gente que va allí al instituto… Como siempre, pensando en los ciudadanos eh….
29 agosto, 2025
Esto promete ser el principal desastre de Mazarisas… crear el caos donde ahora hay paz. Está loco ese advenedizo.
30 agosto, 2025
Van a quitar el doble de plazas 111 no son 218 en total , que las cuente quien quiera por la noche que están los coches aparcados y no engañan , que no nos tomen por tontos van a fastidiar el mejor barrio de Segovia , verde nos sobra por todos los sitios del barrio , lo que hay en juego es el dinero y lo demás les importa un bledo y las firmas de los vecinos no las han aceptado porque la mayoría del barrio está en contra de este atropello nunca mejor dicho
30 agosto, 2025
Imponiendo, sin contar con los vecinos y mirando siempre al de fuera (turistas y estudiantes), se aseguran no repetir mandato.
Volverán a sus cosas donde no perdían dinero.
Tic, tac …
30 agosto, 2025
A ver si luego renaturalizan otros barrios que no hay zonas verdes, ni parques ni ningun equipamiento municipal