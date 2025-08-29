11 Comments

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental, ejecutará hasta el mes de diciembre las obras de renaturalización de cuatro plazas en el barrio de Nueva Segovia, un proyecto incluido en el proyecto europeo “Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad” financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de la Fundación Biodiversidad y con financiación los Fondos Next Generation de la Unión Europea, que incluye seis actuaciones más en distintos puntos de la ciudad.

El presupuesto de todos los proyectos de “Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad” es de 4 millones de euros, de los que 3,2 millones proceden de los fondos Next Generation y los 800.000 euros restantes, serán aportados por el Ayuntamiento de Segovia.

La actuación en las plazas citadas, en las que se ejecutará una renovación integral para su conversión en espacios más verdes, frescos y agradables incorporando zonas de sombra natural, pavimentos drenantes, vegetación autóctona y elementos de descanso accesibles, haciendo de esos espacios urbanos lugares de encuentro y convivencia.

Las obras comenzarán el 1 de septiembre, cuando la empresa adjudicataria comenzará a realizar los trabajos de acopio de material y vallado perimetral de las plazas. Durante la próxima semana se realizará el acopio en Calderón de la Barca y Fernando de Rojas, afectando parcialmente a los aparcamientos, que ya se eliminarán totalmente a partir del 8 de septiembre, cuando la prohibición del aparcamiento será total en esos espacios. Para las plazas de Tirso de Molina y Bécquer, el periodo de acopio e instalación del vallado se realizará los días 8 y 9 de septiembre y la supresión total del estacionamiento será efectiva desde el día 10.

Durante todo el periodo de obras se habilitarán y señalizarán los correspondientes pasos peatonales y accesos a los distintos garajes. Del mismo modo, se coordinará con los distintos comercios los horarios de carga y descarga. Además, las islas de contenedores tendrán que desplazarse: Las de Calderón de la Barca, Fernando de Rojas y Tirso de Molina se trasladan al extremo de Dámaso Alonso y la de Bécquer, al extremo de Jorge Manrique.

También se ha previsto en el plan de obras la modificación de las rutas de los autobuses de las líneas 4 y 5, suprimiéndose la parada de Calderón de la Barca, ya que los autobuses circularán únicamente por las calles de Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre.

El Ayuntamiento de Segovia adoptará las medidas que sean posibles para minimizar las molestias que puedan causar estas obras y mantendrá constante información periódica de la evolución de los trabajos.