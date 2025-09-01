La Feria Pronatura celebrará en septiembre su última edición en Segovia

La plaza Mayor de Segovia acogerá del 12 al 14 de septiembre la XXVIII Feria Internacional de la Mujer Rural PRONATURA, una cita que este año será especial al tratarse de la última edición del certamen impulsado por la Federación Española de la Mujer Rural (FEMUR). Tras casi tres décadas de actividad, la feria se despide tras haber sido un escaparate de referencia para los productos artesanales y naturales elaborados por mujeres rurales de todo el mundo.

En esta ocasión, medio centenar de artesanas mostrarán más de 1.600 productos entre piezas de artesanía, textiles, cosmética natural y alimentación. Habrá encurtidos, miel, conservas, panes de higos y frutas deshidratadas, entre otros. La programación incluye también exhibiciones, actividades lúdicas y actuaciones musicales, como el grupo Tanami, Sonia Fausto y los mariachis o el dúo de bolero y jazz de Natalia Baeza y Jesús Parra.

La feria nació en 1998 como una apuesta por impulsar el empleo y la independencia de las mujeres rurales. Desde entonces, ha contado con apoyo institucional y empresarial, y ha servido como punto de encuentro para artesanas de diferentes países.

La presidenta nacional de FEMUR, Juana Borrego, ha señalado que “con esta 28 edición la feria llega a su fin y nuestras mujeres cuentan ya con muchos certámenes en los que mostrar sus productos, aunque no sean de carácter internacional y exclusivos para los trabajos de la mujer rural como este”. No obstante, ha dejado abierta la puerta a un posible regreso “si las mujeres artesanas así lo demandaran”.

La feria abrirá sus puertas el viernes 12 a las 12.00 horas y podrá visitarse hasta el domingo, en horario de mañana y tarde. Entre sus actividades destacan una mesa redonda sobre la mujer en el mundo rural y una ponencia dedicada a las tradiciones de Cuba.