5 Comments

Ha fallecido en Segovia a los 87 años, el que durante cuatro décadas (1972-2011) fuera editor y director de El Adelantado de Segovia, Carlos Herranz Cano. Ingeniero forestal y funcionario del ICONA, la muerte de su tío, hijo del fundador del diario, Luis Cano Rueda, le puso al frente del rotativo en 1972. A Herranz Cano, por tanto, le correspondió liderar la transformación de un diario vespertino (él último de este tipo que perduró en España) de la vieja tecnología de las linotipias, al off-set, al color y a lo digital, un camino plagado de espinas en el que venció exitosamente importantes desafíos tecnológicos, económicos y empresariales. También ideológicos, de ser el único diario de Segovia bajo el franquismo, El Adelantado protagonizó una apertura a los tiempos democráticos y a la competencia con nuevos medios que se fueron incorporando al panorama mediático segoviano.

Hijo de su tiempo, perteneciente a una de las familias de más alcurnia de la provincia y casado con Dominica Contreras, a su vez hija de Juan de Contreras, marqués de Lozoya, con la que tuvo tres hijas, Herranz Cano forma parte de la generación que desde el franquismo lideró el paso a la democracia y a la modernización de las instituciones españolas. Herranz Cano participó en la fundación de la CEOE, y fue también el primer presidente de la Federación Empresarial Segoviana.

Carlos Herranz Cano era todo un caballero, cortés, educado y agudo conversador y analista de su tiempo. De ideas conservadoras y liberales, las subordinó cuando fue necesario en aras del progreso de Segovia, a la que llevaba en el corazón. Tanto desde El Adelantado como en las instituciones por las que pasó promovió intensas campañas orientadas a ese fin. El desarrollo de polígonos industriales, de infraestructuras como el AVE (al que el gustaba llamar el “tren veloz”, consideraba “alta velocidad” un galicismo -lo es- poco digno), le debe mucho. Desde las páginas del rotativo y junto a un grupo de prohombres segovianos -Antona, Postigo, Palomo, como caras visibles-, lideró contra viento y marea a la sociedad segoviana que, por una vez, supo coordinarse en aras de un objetivo de progreso. “Tu huella Carlos quedará para siempre en las páginas del periódico que tanto amaste… y en el corazón de esta ciudad que tanto defendiste”, escribía el alcalde segoviano José Mazarías.