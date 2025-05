El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha elevado el tono en su enfrentamiento con Renfe tras la supresión de dos paradas diarias en la estación de Guiomar en la línea Madrid–Galicia. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, Mazarías ha acusado al presidente de la compañía ferroviaria de “mentir deliberadamente” y de actuar con “una puñalada trapera” hacia la ciudad.

Las declaraciones llegan después de que desde Renfe se asegurara que el alcalde ya había sido atendido mediante su reunión con el director adjunto, celebrada el lunes pasado. Mazarías lo niega rotundamente: “Eso entra completamente en contradicción… o me está engañando el presidente de Renfe”, afirmó. Y añadió: “Si ahora dice que ya estoy atendido, desde luego es una puñalada trapera ante una decisión creo que absolutamente injustificada”.

El regidor también arremetió contra el trato recibido por parte de la empresa: “Primero, que no nos escuche antes de tomar decisiones. Segundo, que no tenga bien encontrarse con un alcalde de una ciudad cinco minutos, que es lo que le pedí. Y tercero, que me pospongan la entrevista sin más”, resumió.

Durante la entrevista, Mazarías insistió en que la información que maneja el presidente de Renfe sobre el servicio en Segovia es falsa. “Yo no me invento cuando digo que por Segovia pasaron 42 expediciones que no paran”, denunció. “El presidente de Renfe miente”.

También se refirió a las cifras de ocupación: “Eso de que están todas las plazas cubiertas… que se lo digan a la Asociación de Usuarios. Está mintiendo deliberadamente”.

Por último, negó tajantemente que ya existiera una cita previa acordada para reunirse con el presidente de Renfe. “Yo me presento allí y allí es cuando me confirman esa fecha para entrevistarme con el presidente. Que lo demuestren. Si tienen correos o cartas, que las publiquen”.