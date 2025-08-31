Al grano, que se nos va el verano. Mañana, lunes 1 de septiembre, día del retorno al entorno, día nacional de la comparación, confrontaremos las vacaciones con nuestra rutina. Donde hay comparación, hay un enemigo que nunca somos nosotros. Recurriremos a los lugares comunes y cordiales de la familia y la desconexión para continuar, pero en nuestro “subbronceado colectivo” late una verdad que quema: si nuestras vacaciones no han sido más largas, lejanas o lujosas, es por culpa de una élite. No está solo.

La consultora IPSOS publicó, este verano que se va, un estudio que demuestra que es un malestar de muchos españoles. Casi un 72% cree que existe una casta privilegiada y que tenemos un sistema trucado en beneficio de unas élites y ajeno a las preocupaciones de la gente común. Tampoco estamos solos en el consuelo. Son números comparables a Estados Unidos, Argentina o Hungría, pero aquí, amigo lector español, hay una diferencia que hace que no nos gobierne el populismo: nuestro pesimismo está politizado, no es transversal. Va por barrios, concretamente, viene por los del extrarradio. Lo piensa un 86% de los votantes de VOX, que es el centro del malestar de la periferia, un 73% de Podemos-Sumar, que es la acera frentista de enfrente, un 42% de los votantes del PP y un 36% de los del PSOE. Pero entonces ¿quién es esa minoría selecta que, debido a su poder, conexiones o estatus, tiene beneficios exclusivos? ¿Quién ha trampeado las reglas del contrato social? Pues depende de si preguntamos a diestra o siniestra. Desde que Pablo Iglesias recalentó la “guerra fría”, hemos vuelto al odio de la izquierda al capitalismo, la empresa, la banca y a los fondos buitres como nuevo supervillano de esta temporada y a la “wokélite” como último enemigo a abatir por VOX, que siempre estuvo en el sótano del PP, cargando la escopeta contra el comunismo de la agenda 2030.

Hasta aquí lo normal: un señor en un chalet hablando de vivienda, una eurodiputada de 10.000€ al mes quejándose de los salarios, un líder que lleva toda la vida cobrando de lo público despotricando sobre el Estado y un tipo de apellido extranjero alertando sobre la inmigración. La política de proximidad. Prohibido acercarse.



Echar la culpa a la élite no es novedad, de hecho, la democracia nace para echarles del Gobierno, pero hay tres tendencias que son novedad: primero, también hay élite de izquierdas. El veneno ha ido trasvasándose de izquierda a derecha y ya no es una queja de los pobres contra los ricos. Me explico: en los últimos años ha aumentado la percepción de que también hay una élite de izquierdas, no necesariamente asociada al dinero, sino a los privilegios de vivir sin trabajar. A vivir del cuento. No solo es por el gobierno progresista. Es una moda mundial de ricos, como el “lujo silencioso” o las botellas gigantes de vodka, a la que se van sumando calladamente los menos ricos como viaje “aspiracional”. En tres años VOX ha aumentado cinco puntos la intención de voto de los jóvenes de clase baja. Eres más tendencia que un obrero de derechas.

Segundo, el nacionalismo ve élites en los territorios. El nacionalismo nace desde que dos que se conocen se juntan con un tercero. La novedad es que el PSOE, al privilegiar unos territorios frente a otros por pescar apoyos, les convierte en la élite rival. Otra novedad es el PP que intenta cazar votos en un discurso antinmigración cuando solo uno de cada tres españoles cree que seríamos un país “más fuerte” si se frenara la inmigración, frente a la mitad que lo cree en Alemania o en Francia. Será por el número de inmigrantes, su origen, o nuestro carácter integrador de nietos de emigrantes a Francia o Alemania, pero estamos lejos de sus números. El discurso siempre empieza por el populismo de expulsar a los inmigrantes delincuentes hasta crear la élite delictiva, la “elictiva” a la que culpar. Como si los nueve millones y medio de no nacidos en España se dedicaran a robar el bolso a una anciana en el suelo. Marcar como élite a un andaluz frente a un catalán es tan peligroso como hacerlo con un andaluz frente a un ecuatoriano. El inmigrante no vive del cuento chino o latino. Esta indefinición de Feijóo ante la inmigración le convierte, a mis ojos, en un personaje no jugable. Los juegos identitarios de procedencia hacen que el populismo se asome a los dos partidos de Estado. Con votos ganados en el juego, no se gobierna nada bueno.

Hay una tercera novedad en la búsqueda de la élite culpable: el discurso emocional dirigido, que es el “Red Bull” del populismo. Facebook, la red social, fue denunciada porque en cuanto una adolescente borraba una foto suya, el algoritmo le mandaba un anuncio de una crema adelgazante. Así tratan las redes a los votantes. Polarizados y vulnerables hasta la bipolaridad. Si vives en un bajo, es culpa de los de arriba. Si vives en un interior, es culpa del exterior. Pagamos a Hacienda y nos manda el número de asesores de Igualdad o el yate de Amancio Ortega. Uno llega a la oficina y dice que los incendios son culpa del cambio climático o del ecologismo y ya. Política de tierra quemada. Quien busca lo conocido, huye del conocimiento. ¿Para qué argumentar teniendo un argumentario?

En los partidos de Estado ya hay quien especula con tirar el edificio con tal de echar a la élite ocupa. Un error porque el estudio demuestra que en España la solución no es el populismo, sino precisamente no dejarse infectar por él. VOX, Podemos y los nacionalismos son zombis que intentan morder al PSOE y al PP. Sus líderes hacen mal en bailar con ellos “cheek to cheek”. Lo malo de buscar culpables, es que cuando los encuentras, buscas un verdugo y eso te convierte en culpable. Elitista lo serás tú.