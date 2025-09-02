El paro en Segovia sube en agosto con 60 desempleados más

El desempleo registrado en la provincia de Segovia cerró el mes de agosto con un ligero repunte. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la provincia contabiliza 60 parados más que en julio, lo que supone un incremento mensual del 1,37 %. En total, son 4.485 las personas inscritas en las oficinas de empleo.

A pesar de este aumento, la evolución interanual es positiva: en comparación con agosto de 2024, el paro ha descendido en 164 personas, lo que equivale a una reducción del 3,53 % en el último año.

En el conjunto de Castilla y León, el paro registrado se incrementó en 657 personas durante agosto, situándose en 112.196 desempleados, lo que representa una subida del 0,59 % respecto al mes anterior. No obstante, en comparación con hace un año, la comunidad mantiene una tendencia descendente con 7.700 parados menos.

A nivel nacional, el desempleo aumentó en 21.905 personas durante el mes de agosto, alcanzando los 2.426.511 inscritos. Con todo, el paro sigue en niveles históricamente bajos en este periodo, con una caída interanual superior a las 140.000 personas.