El mazazo total

El salto a la opinión pública del caso Montoro, en los últimos días, ha supuesto un auténtico “mazazo” en la credibilidad del PP y de su todavía líder, el Sr. Núñez Feijóo, que ha decidió desaparecer de la agenda mediática, ante un episodio de corrupción que hace tambalear por otro costado “el modelo de gobierno de éxito del PP”, en esta ocasión con un Ministerio de Hacienda que vendía páginas del BOE a empresas a cambio de pasar por caja, la caja de Montoro. Una “hacienda patriótica” también.

El auto del juez instructor imputa a otras 27 personas como parte del entramado y cuyo fin último sería la obtención de un lucro monetario a través del “lobby” Equipo Económico fundado por Montoro, a través de las reformas fiscales favorables a empresas del sector gasístico y otros sectores, que compraban voluntades y después ejecutaba el gobierno del PP y votaban en el parlamento sin rechistar. Por lo que los intentos de escurrir el bulto no son creíbles. Es su modelo real del PP.

Por recordar, Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda en dos etapas diferentes de Gobiernos del PP: primero, con José María Aznar como presidente, entre el 2000 y el 2004, y después en los Ejecutivos de Mariano Rajoy, del 2011 al 2018.

Si pronto se juzgará el caso Kitchen , por la policía patriótic a creada por el PP en el ministerio del interior, para tapar la corrupción de su extesorero, Bárcenas, ahora salta a la luz, este escándalo mayúsculo, que evidencia que los gobiernos del PP, montaban sin rubor estructuras delictivas. Reitero una vez más, que la corrupción, venga de donde venga es despreciable, condenable y se debe erradicar sin dilación. Eso sí, no he leído ningún comunicado o comentario del PP de Segovia (claro sus inmundicias eran esto), ni de la patronal o de la conferencia episcopal, tan prolijos en otros momentos políticos analizando y posicionándose ante otros casos, pero ante estas informaciones, será por la pereza del verano, silencio ¿verdad? jejeje

También es un “mazazo” para los intereses de la ciudadanía que la “alianza anti España” del PP, Vox, Junts, Podemos y BNG, hayan votado en el Congreso de los Diputados en contra del Real Decreto-ley 7/2025, que contenía medidas urgentes para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico español.

Es una norma de carácter técnico y estratégico, clave para avanzar en la transición energética y garantizar la seguridad operativa del sistema, defendida por el sector empresarial y por grupos ecologistas, que sólo por intentar atacar al gobierno, ha sido derogado. La subida de la luz, se la agradeceremos al PP y sus diputados/as.

La citada norma incluía reformas estructuradas en torno a tres ejes: la mejora del control y supervisión del sistema, el impulso al almacenamiento y la flexibilidad, y la electrificación de la economía a través de renovables, movilidad eléctrica y repotenciación de redes. Y me pregunto, ¿un diputado es elegido para defender los intereses de la ciudadanía y a sabiendas les perjudica?.

Otro “mazazo” en los últimos días del PP, a los intereses de provincias como la segoviana, ha sido conocer la propuesta de la Sra. Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y del Comisario Hansen, dirigentes del PP, sobre el marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2035, que rebaja las cantidades para la Política Agraria Común (PAC), entre un 20 y un 30 %, que de llevarse a cabo, supondría un golpe sin precedentes a la agricultura y al desarrollo rural de nuestra provincia. Tendrían que cerrar cientos de explotaciones.

La derecha de forma artificial se llena la boca tantas veces de defensa del medio rural y de sus profesionales, que siempre se desmonta su discurso en cuanto sus propuestas salen a la luz, como en este caso que proponen recortes brutales. Esta propuesta de reforma no solo reduce drásticamente las ayudas directas del primer pilar, sino que prácticamente elimina el segundo pilar de la PAC, que financia las políticas de desarrollo rural. Eso significa menos oportunidades, menos relevo generacional, menos digitalización, menos servicios y más despoblación en nuestros pueblos, y todo bajo la firma del PP.

Pero el “mazazo total”, proviene por la situación que se vive en el Ayuntamiento de Segovia, bajo la gestión del PP y del alcalde, José Mazarías, se acuerdan de su slogan de campaña: “Maza23”, ahora lo entendemos, era realmente “Mazazo desde el 23”. La ciudad es un clamor, esta decepcionada ante el desgobierno.

Si la diputada del PP en el congreso Noelia Núñez, falseo y mintió en su curriculum y no disponía de titulaciones universitarias, por lo que tuvo que dimitir, no es menor el escándalo que el alcalde de Segovia, este desaparecido, y nadie tome decisiones cuando hemos conocido que la primera teniente de alcalde, Rosalía Serrano, ocultó durante más de un año su participación activa en al menos tres empresas inmobiliarias con un capital social conjunto cercano a los dos millones de euros, vinculadas a operaciones de compraventa y alquiler de viviendas y locales en la misma ciudad donde desempeña además su labor como concejala de Hacienda y portavoz del PP. No solo omitió incluir esas actividades y participaciones en su declaración de bienes de 2023, sino que no solicitó la preceptiva compatibilidad, a pesar de estar liberada al cien por cien y percibir un salario de 54.000 euros anuales con cargo a las arcas públicas. Además de incumplir los estatutos del PP, la todavía teniente alcalde, reconoció públicamente que no habló con el alcalde, y volvió a mentir. Por cierto, en las vacaciones de Mazarías, no fue nombrada alcaldesa accidental, saltando por los aires el escalafón, sin ninguna explicación.