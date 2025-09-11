El Campus de Segovia arranca curso con 2.500 alumnos y un 7% más de matrícula

El Campus de Segovia albergará este año a más de 3.000 alumnos, de los que 2.456 son estudiantes que se han matriculado en alguno de los grados y másteres que se imparten en el María Zambrano. A estas cifras hay que añadir a los 450 alumnos del Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEX) que ha cubierto todas sus plazas y que cuenta con más de 200 personas en lista de espera. El Campus incorpora este curso a más de 700 estudiantes de nuevo ingreso de grado y postgrado a los que hay que añadir los 70 alumnos admitidos en el Programa Interuniversitario de la Experiencia (PIEX).

La Facultad de CC.SS., Jurídicas y de la Comunicación aglutina a la mayor parte de este alumnado superando las 400 matriculaciones. El Grado de Publicidad y RR.PP. es el más demandado con 138 alumnos que comenzarán sus estudios en primer curso. Los tres grados de la Facultad de Educación contarán con 179 nuevos estudiantes, 80 de los cuales cursarán el Grado de Primaria. La Escuela de Ingeniería Informática tendrá este curso a 67 nuevos estudiantes en sus dos titulaciones, mientras que la Sede en Segovia de la Facultad de Enfermería ha cubierto todas sus plazas ofertadas con una nota de corte por encima del 11.

En cuanto al total de matriculaciones, la Facultad de CC.SS. Jurídicas y de la Comunicación cuenta en estos momentos con 1.332 estudiantes, un incremento del 5% respecto al pasado curso. El mayor número de matrículas es el Grado de Publicidad con 535 estudiantes seguido de ADE con 253 alumnos y de Derecho con 230 estudiantes. La Facultad de Educación contará este curso con más de 700 estudiantes. Prácticamente la mitad de ellos cursarán Educación Primaria que continúa como el grado más demandado seguido del Doble Grado en Infantil y Primaria que contará con cerca de 200 matriculaciones.

La Escuela de Ingeniería Informática ha experimentado un notable incremento de estudiantes subiendo un 12% respecto al año pasado. 242 estudiantes han comenzado el curso en este centro entre el Grado de Ingeniería Informática y Servicios y Aplicaciones, y el Programa de Doble Titulación que incluye el Grado en Matemáticas y el Grado en Informática. La Sede de Segovia de la Facultad de Enfermería en Segovia, que este año cuenta ya con los tres primeros cursos del Grado, contará con 178 estudiantes que recibirán las clases en el renovado edificio Vicerrector Santiago Hidalgo.