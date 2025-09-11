7 Comments

El presidente de la Patronal de la Construcción en Segovia, Javier Carretero, advirtió en una entrevista en Radio Segovia – Cadena SER de la “paradoja” que atraviesa el sector: 261 personas en paro en agosto, mientras las empresas siguen demandando trabajadores. “Es curioso cuando el sector lo que estamos pidiendo y llevamos reclamando mucho tiempo es gente para trabajar”, señaló.

Carretero apuntó que la situación se explica en parte por la edad de los desempleados y por un sistema que, en su opinión, desincentiva el empleo: “Si en el paro sin trabajar, con dos hijos, cobras 1.500 euros, ¿por qué te vas a agachar la espalda por 1.400 o 1.300?”. También denunció la existencia de “economía sumergida”, con trabajos en fines de semana y horarios de tarde, fuera del alcance de las inspecciones.

El dirigente patronal subrayó que esta escasez de mano de obra ya repercute en los plazos de las obras. “Hay un 10 % de obra pública que queda desierta, y eso hace diez años no pasaba”, afirmó, señalando ejemplos como la Cuesta de Santa Lucía o la propia avenida Padre Claret, donde las intervenciones se eternizan. Sobre esta última, Carretero fue tajante: “El arreglo que se ha hecho ahora es otro parche; antes de Navidad estaremos igual, invirtiendo otros 40.000 euros”.

El presidente de la patronal advirtió de que la falta de trabajadores pone en riesgo el desarrollo de proyectos estratégicos como el Plan de Fomento Territorial o la urbanización de Las Lastras: “Llevar a cabo ese plan sin mano de obra va a ser misión imposible”. Además, recordó que al déficit laboral se suma el problema de la vivienda: “No podemos pretender que vengan 10.000 trabajadores y se vayan a vivir debajo de un puente”.

En relación con otros proyectos en debate, como la renaturalización de plazas en Nueva Segovia, Carretero consideró que se trata de un asunto “polémico, más con el vecindario que otra cosa”, y cuestionó la pérdida de plazas de aparcamiento.