Dos conductores se dan a la fuga tras provocar sendos accidentes en Segovia

La Policía Local de Segovia registró varios accidentes de tráfico a lo largo del fin de semana, dos de ellos con fuga de conductores implicados.

El primero ocurrió el viernes 22 de agosto en el aparcamiento del centro comercial Luz de Castilla, donde dos turismos chocaron y uno de ellos abandonó el lugar sin hacerse cargo de los daños. El segundo tuvo lugar el sábado 23 de agosto en la calle Campo Azálvaro, cuando una autocaravana fue alcanzada por un turismo que también se dio a la fuga, causando únicamente daños materiales.

Además de estos hechos, el sábado se produjeron otros cinco accidentes en distintos puntos de la ciudad, entre ellos un alcance en la avenida Vía Roma que dejó un herido, mientras que el resto solo ocasionaron daños materiales. El domingo no se registraron incidentes de tráfico.

En materia de seguridad vial, la Policía Local realizó controles de alcoholemia, drogas, documentación, cinturón de seguridad y velocidad. El balance fue una infracción por superar la tasa de alcohol permitida y diez denuncias por exceso de velocidad.

Durante el fin de semana también se intervino en ocho incidentes sanitarios, con cinco traslados al Hospital General, y se practicó la detención de una persona por un posible delito de violencia de género. Asimismo, se colaboró con la Policía Nacional en la búsqueda y detención de un individuo que había apuñalado a otra persona.