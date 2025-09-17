Castilla y León ya tiene fecha de elecciones: 15 de marzo de 2026

Las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, según anunció el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez. La fecha coincide con el límite legal para agotar la legislatura, tal y como había defendido en varias ocasiones el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que reiteró su intención de llegar hasta el final del mandato.

Sin embargo, el anuncio incluye un matiz importante: la cita con las urnas podría variar si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide adelantar las elecciones generales. En ese escenario, la Junta no descarta hacer coincidir ambas convocatorias para evitar que los ciudadanos tengan que votar en dos ocasiones en un corto periodo de tiempo.

El anuncio ha provocado reacciones inmediatas en la oposición. El PSOE exige que los comicios se convoquen cuanto antes para “dar voz a los ciudadanos” y evitar lo que consideran un calendario electoral diseñado en clave partidista. Desde Vox, socio de gobierno del PP, han criticado la gestión del anuncio, acusando a los populares de generar incertidumbre sobre la convocatoria.

En cualquier caso, si no se produce un adelanto de las generales, los castellanoleoneses tienen ya una fecha marcada en el calendario: el 15 de marzo de 2026, cuando decidirán en las urnas el futuro político de la comunidad.