5 Comments

Este lunes arranca el curso en Castilla y León para 404.000 escolares. Arranca escalonadamente, empezando por los de Primaria, así como los del segundo ciclo de Educación Infantil y los de la ESO matriculados en centros de primaria, que lo harán este 8 de septiembre. El siguiente lunes, 15 de septiembre, se incorporan a las aulas el resto de la ESO, bachillerato, y FP. El 18 de septiembre toca a los ciclos formativos de grado de medio y primer curso de grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, el 22 el bachillerato a distancia, la educación de adultos, y FP semipresencial y virtual.
También arranca esta semana en la universidad y a tal fin, los alumnos de IE University y del campus de la UVa en la ciudad encontrarán entre la documentación de acogida una carta del alcalde, José Maaarías, en la que se les da la bienvenida, se pone a disposición del estudiantado los servicios municipales, y especialmente los del apartado juvenil, cultural y deportivo. Asimismo, se les pide que sean cívicos y respeten “las normas de convivencia que hacen de Segovia una ciudad amable y segura. Cuidar el entorno, reciclar, respetar tu vecindario y contribuir con tu actitud al bienestar común para construir día a día la convivencia”.
En años anteriores, el Consistorio ya ha dirigido comunicaciones similares al colectivo universitario, con un impacto positivo. En particular, la reiteración del mensaje sobre evitar actividades molestas, como las fiestas en viviendas particulares, ha contribuido a una disminución del número de incidencias por ruido notificadas a la Policía Local.
8 septiembre, 2025
Imagino que el impacto positivo de esas comunicaciones en años anteriores ha debido de ser en Trescasas, porque lo que es en el casco antiguo resulta insultante que digan eso, cuando cada vez hay más pisos de estudiantes de la IE y cada vez la convivencia es más insoportable. El hecho de que haya habido menos reportes de incidencias se debe más bien que muchos vecinos nos hemos resignado, ya que llamar a la policía no servía de nada. Para este curso los de la IE llevan afincados más de una semana, y no hay un solo día que no haya habido molestias hasta bien tarde y basura en papeleras. Nos están echando del casco antiguo a marchas forzadas, convirtiéndolo en una macro residencia con el beneplàcito del ayuntamiento. A mi me gusta que haya ambiente universitario y tanta gente joven, ojo, pero en armonía y equilibrio con los ciudadanos que vivimos en la zona, y esto ahora mismo no pasa.
8 septiembre, 2025
Después de criminalizar a todos los estudiantes. También hay problemas en otros barrios con otros colectivos, con ruidos altos, agresiones violentas e incivismo de personas que se supone que trabajan y son mayorcitos, llenan las calles de basura ¿Qué propone? Tirarles piedras a los estudiantes, perseguirlos, echarlos, su eliminación…
8 septiembre, 2025
Usted está claro que no ha leído mi cometario hasta al final o bien que le falta comprensión lectora, puesto que no criminalizo a nadie y comento que me gusta el ambiente y juventud que aportan a la zona. En todo caso acuso a la pasividad del ayuntamiento o la policía ante las llamadas de quejas por ruidos, bien sea en el casco antiguo por estudiantes o bien sea en otros barrios por otras personas. Yo no tengo ningún problema en que de vez en cuando monten una fiesta, yo también lo he hecho, otra cosa es un día tras otro con las ventanas abiertas de par en par (da igual si hace frío o no) gritando y cantando cuando al día siguiente muchos madrugamos para ir a trabajar. Se trata de buscar un equilibrio en la convivencia, menuda locura digo, no?
8 septiembre, 2025
Un artículo escrito al dictado del jefe del gabinete de prensa de alcaldía.
8 septiembre, 2025
Mazo, que tú escribes al dictado del Psoe.