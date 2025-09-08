5 Comments

Este lunes arranca el curso en Castilla y León para 404.000 escolares. Arranca escalonadamente, empezando por los de Primaria, así como los del segundo ciclo de Educación Infantil y los de la ESO matriculados en centros de primaria, que lo harán este 8 de septiembre. El siguiente lunes, 15 de septiembre, se incorporan a las aulas el resto de la ESO, bachillerato, y FP. El 18 de septiembre toca a los ciclos formativos de grado de medio y primer curso de grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, el 22 el bachillerato a distancia, la educación de adultos, y FP semipresencial y virtual.

También arranca esta semana en la universidad y a tal fin, los alumnos de IE University y del campus de la UVa en la ciudad encontrarán entre la documentación de acogida una carta del alcalde, José Maaarías, en la que se les da la bienvenida, se pone a disposición del estudiantado los servicios municipales, y especialmente los del apartado juvenil, cultural y deportivo. Asimismo, se les pide que sean cívicos y respeten “las normas de convivencia que hacen de Segovia una ciudad amable y segura. Cuidar el entorno, reciclar, respetar tu vecindario y contribuir con tu actitud al bienestar común para construir día a día la convivencia”.

En años anteriores, el Consistorio ya ha dirigido comunicaciones similares al colectivo universitario, con un impacto positivo. En particular, la reiteración del mensaje sobre evitar actividades molestas, como las fiestas en viviendas particulares, ha contribuido a una disminución del número de incidencias por ruido notificadas a la Policía Local.