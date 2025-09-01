Segovia se suma desde este 1 de septiembre a la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte gratuito por autobús en Castilla y León. En la provincia se han registrado ya más de 10.500 solicitudes de la tarjeta digital Buscyl, herramienta imprescindible para acceder a esta medida impulsada por la Junta.

La iniciativa arranca con la gratuidad en 284 rutas autonómicas, entre ellas las que afectan a Segovia y su área metropolitana. La previsión es que el sistema se amplíe progresivamente hasta cubrir la totalidad de las 2.610 rutas de competencia autonómica el próximo 30 de septiembre.

Según los datos facilitados por la Junta, más de 150.000 ciudadanos de la comunidad tienen reconocido ya el derecho a viajar sin coste. La tarjeta Buscyl puede solicitarse a través de la web oficial www.buscyl.es, donde cada usuario recibe un código QR personal en formato digital. También está disponible en formato físico, enviado por correo postal, para quienes no dispongan de correo electrónico.

El calendario de implantación prevé tres fases: la primera, desde este 1 de septiembre, con la gratuidad en 284 rutas, incluidas las de Segovia; la segunda, el 15 de septiembre, con la incorporación de nuevas líneas; y la tercera, el 30 de septiembre, cuando se alcance la cobertura total.

Durante este periodo, seguirán vigentes los actuales bonos de transporte, que convivirán con la tarjeta Buscyl hasta que concluya la modernización del sistema en toda la flota autonómica.