Ya es oficial: Suspendidas las clases en Castilla y León a partir del 16 de marzo

Tras varios días de desconcierto, y siguiendo las indicaciones del Gobierno Central recomendando el cierre de aulas, la Junta de Castilla y León tomaba el 13 de marzo la decisión oficial de cerrar la totalidad de centros docentes de la Comunidad. El lunes 16 de marzo no habrá clases. El parón lectivo se prolonga, de momento, hasta el 26 de marzo. Centros públicos o privados, universitarios (la UVa ya se adelantó a la medida cerrando el viernes 13), de infantil o formación profesional. Todos cerrados.

No está clara la situación del profesorado, aunque en principio la nota de prensa de la consejería de Educación habla de “la suspensión de docencia presencial” por lo que cabe entender que los docentes seguirán en sus puestos de trabajo. La consejería se emplaza a facilitar las herramientas necesarias para seguir con la actividad docente a distancia a través del portal de educación y webs de los centros.. Está por ver qué pasa con las pruebas de EBAU, previstas para el 11 de junio, y también los procesos de oposición abiertos este año, que de momento mantienen las fechas.

Considerando la población universitaria, la medida afecta a más de 25.000 alumnos y en consecuencia, serán pocas las familias segovianas que no vean trastornados sus hábitos de vida radicalmente. A tal fin empresas y administraciones están o deberán implementar medidas provisionales de conciliación de vida familiar, flexibilizacion de turnos, extensión del teletrabajo en las áreas dónde se pueda…

Qué no debe hacerse

Es importante saber por qué se toma esta medida. El coronavirus no es peligroso para población escolar, los efectos en un cuerpo sano son entre inocuos (no conllevan síntomas) o leves. Pero esta inocuidad tiene su cara siniestra. No percibiéndose efectos infectivos los chavales siguen con su vida normal, se lo pasan unos a otros y así es como el coronavirus entra en las casas y termina infectando a colectivos de riesgos en los cuales la peligrosidad se dispara (5% de letalidad entre colectivos de riesgo, 15% de necesidad de hospitalización). Estamos hablando de personas mayores, inmunodeprimidos, enfermos crónicos…

El cierre de aulas no es, por tanto, unas vacaciones. No es tiempo de fiestas, botellones ni quedadas. Por una vez, es bueno que los chavales jueguen a la play y se encierren con el móvil todo el tiempo que quieran. Que ayuden en casa. Hay que evitar también que se concentren en espacios públicos, pues ese es precisamente el efecto que se pretende minimizar.

No llevarlos a casa de los abuelos

Por lo mismo, no es aconsejable llevar a los chicos a casas donde cohabiten con personas de los colectivos vulnerables, hablamos de mayores, o sea de abuelos de avanzada edad con problemas de salud. Recuerden, las posibilidades de que un chaval se infecte son mucho más altas, y aunque para él las consecuencias sean irrelevantes, no lo son para los que viven con él.

La población debe ser consciente del enorme sacrificio vital, económico y social que entrañan estas medidas. Especialmente los colectivos vulnerables. Estas medidas se toman muy especialmente para que estos colectivos de mayores y crónicos no enfermen en masa, saturen el sistema sanitario y no puedan recibir la debida asistencia sanitaria. Si es usted de un colectivo vulnerable, quédese cerrado en casa. No es tiempo de cañas, ni tertulias en el parque, ni reuniones con los amigos. Si no por usted, hágalo por sus nietos y por nosotros.