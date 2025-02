12 Comments

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Segovia, ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno municipal en el que solicitan que se retire de inmediato la estatua del diablo de su ubicación actual, que se realice “el encargo de la hechura de la parte más importante y amable de la Leyenda del Acueducto; la Aguadora” y que estas figuras sean colocadas “juntas en un lugar de la ciudad, de gran visibilidad e impacto turístico, y nulo peligro”.

El Grupo Municipal de VOX ha explicado en su moción que en el “año 2019 el Ayuntamiento de Segovia gobernado por socialistas y comunistas, decidió colocar una escultura de un diablo, realizada por José Antonio Abella, en lo alto de la calle San Juan, con la oposición de más de 12.500 segovianos que firmaron en contra”. Esta decisión fue aprobada en Junta de Gobierno Local “sin votación popular, ni presupuestos participativos, y sin tener en cuenta la oposición y el descontento mayoritario de los segovianos”.

Desde VOX ya manifestaron su desacuerdo por ser una medida que “desagradaba a muchísimos ciudadanos, que hería los sentimientos religiosos de más de doce mil vecinos, que creó crispación vecinal, y que un demonio desnudo, al lado de un colegio religioso y de una imagen de la Santísima Virgen del siglo XIII, no era, ni es estético, sino un acto de mal gusto y provocador”.

Asimismo, la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Segovia, Esther Núñez, considera que “el monumento está incompleto” y para representar la Leyenda del Acueducto, “le falta la figura de la Aguadora”. También ha recordado que en los presupuestos del 2024, se destinó una partida de 15.000€ para “la creación de la escultura de la Aguadora y el traslado del diablillo”, aunque según ha explicado la edil de VOX, Mazarías “recientemente ha manifestado que ni le preocupa su peligrosa situación (que había reconocido públicamente anteriormente), ni tiene el traslado entre sus prioridades”.

Además, Núñez ha querido destacar que “este diablo ofrece un gran peligro al viandante, y muy en particular a los turistas”, debido a la altura a la que se encuentra situada la estatua, y ha señalado que “se han dado ya algunos casos de accidentes de automóviles, porque esos turistas invaden la calzada en una curva cerrada y tan transitada”, por lo que ha valorado como un “problema de seguridad pública”. Por estos motivos, desde VOX creen que “es necesario acometer de una vez el cambio de situación del diablo, colocándolo en un lugar en el que no cause peligro”.