Segovia afronta 110.000 desplazamientos en el puente de agosto

Posted By on 13, Ago, 2025

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que durante la Operación Especial del puente de agosto, que se desarrollará desde mañana jueves 14 a las 15:00 horas hasta el domingo 17 a las 24:00, se produzcan 110.000 desplazamientos por las carreteras de la provincia de Segovia.

En el conjunto de Castilla y León, el organismo estima 845.000 movimientos de largo y corto recorrido. A nivel nacional, el operativo coincidirá con la salida y retorno por el cambio de quincena, los viajes hacia zonas de playa y segundas residencias y los desplazamientos cortos motivados por las fiestas patronales de numerosas localidades.

La DGT pide a los conductores prudencia en todos los trayectos, especialmente en las carreteras convencionales y en los viajes cortos y conocidos, así como evitar la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. Durante estos días se intensificarán los controles de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

El dispositivo contará con radares fijos y móviles, helicópteros, drones, cámaras, furgonetas camufladas y vehículos sin rotular. Además, se habilitarán carriles reversibles y adicionales en las zonas con mayor afluencia, se paralizarán obras y se aplicarán restricciones a determinados vehículos de mercancías.

La DGT recuerda que el calor y el alto riesgo de incendios pueden afectar a la circulación, por lo que recomienda informarse de posibles cortes de carreteras y seguir las indicaciones de los agentes en caso de incidencia.

Author: Redacción

