Restablecido el transporte metropolitano de Segovia y la capital recupera el “buho”

Desde el pasado jueves, funcionan con normalidad todos los servicios del transporte metropolitano de Segovia, las líneas que conectan la capital con el alfoz de Segovia. Lo hacen con los mismos horarios vigentes con anterioridad al covid19 y con la misma intensidad de servicios, también los fines de semana. Eso sí, es obligatorio el uso de mascarillas y se aplica el procedimiento de desinfección en todos los autobuses.

La única salvedad es la conexión de La Granja y Palazuelos con la estación Guiomar, servicio que no se ha restablecido al no figurar en el metropolitano (en rigor, forma parte de la concesión Segovia-Navacerrada, por lo que tampoco se ha restablecido el de los fines de semana para viajar al puerto). Ambos servicios no se repondrán hasta nueva orden.

El alfoz se suma así al transporte urbano de Segovia, que ha restablecido plenamente el servicio y estrenado sellos de calidad que certifican que se cumplen los protocolos de desinfección. Además, este fin de semana se restablece en la capital la línea búho. El servicio se va a realizar viernes y sábado entre las 23:00 horas y las 3:00 horas. Las dos últimas expediciones serán con salida a las 3:00 en el Paseo del Salón para acabar en carretera de Soria a las 3:50, y al revés.