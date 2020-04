Pasear con niños: ¿se puede salir con bicicletas o juguetes?

A partir del 26 de abril, los menores de 14 años podrán aliviar su confinamiento con un paso diario de no más de una hora y siempre en espacios públicos que no tengan área de juego. Pueden ser parques o zonas verdes situados a un kilómetro de distancia como máximo y siempre que no tengan toboganes, columpios o instalaciones deportivas. Los paseos no podrán realizarse fuera del horario de 9 a 21 horas. Deberán desarrollarse en un grupo máximo de tres niños que convivan en una misma unidad familiar y siempre al lado de un adulto. El grupo deberá salvaguardar la distancia personal de seguridad (dos metros): diferentes grupos de niños no podrán jugar entre ellos. La medida ha sido publicada en el BOE pero tampoco entra en detallar la amplia casuística de cómo debe realizarse el paseo y suscitando no pocas dudas. ¿Se puede salir en bicicleta? ¿Podemos jugar a la pelota?

Lo cierto es que el BOE donde se publica el decreto apenas da unas indicaciones generales, pero para evitar confusiones, el ministerio de Derechos Sociales ha divulgado una Guía de buenas prácticas en las salidas de la población infantil durante el Estado de Alarma dónde sí se entra en detalles. A mayor abundamiento, el Ayuntamiento de Segovia ha editado otra guía donde se resumen las condiciones del paseo y se aconsejan pautas como evitar lugares concurridos, extremar las normas de higiene, y ser especialmente paciente y didáctico con los menores.

Hay ciertas dudas sobre el uso de juguetes, pelotas, bicicletas y monopatines. Según la guía, se pueden usar en el paseo pero no compartir con niños de otros grupos y siempre que se les dé un uso lúdico y el acompañante esté en todo momento junto al menor, que tenga la situación bajo control. Ejemplo, si usted saca a pasear a su hijo y este va en bicicleta deberá velar para que el niño no se distancie, es decir, no están autorizadas excursiones familiares en bicicleta. En la guía, cuya lectura recomendamos, se establecen también otras especificaciones como ¿qué pasa si dos niños de diferentes grupos entran en conversación? pues los niños podrán hablarse brevemente siempre manteniendo la distancia de seguridad. Se aclara que queda prohibido el deporte grupal. No se puede quedar entre grupos de amigos. Si se va a acudir a lugares concurridos se aconseja el uso de mascarilla.