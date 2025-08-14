La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia promueve una nueva iniciativa para reconocer, salvaguardar, visibilizar y sobre todo revalorizar el Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestra capital y provincia, con el objetivo de preservar las tradiciones vivas que conforman la identidad de nuestra cultura más popular. Entre los elementos reconocidos por todos se encuentran las danzas, las técnicas artesanales, las expresiones orales… las cuales reflejan la riqueza cultural y la diversidad de nuestro entorno más próximo.

El Patrimonio Cultural Inmaterial no solo es herencia del pasado, sino una manifestación viva que fortalece los lazos comunitarios y fomenta el respeto por la diversidad cultural.

Además de incentivar todas estas acciones que forman parte de un acervo comunitario, se han puesto en marcha las primeras jornadas sobre investigación del Patrimonio Cultural Inmaterial más nuestro, Segoidentia, que se celebrarán el 6 y 7 de septiembre en La Cárcel Centro de creación.

Segoidentia presente visibilizar el esfuerzo continuo para documentar, promover y proteger prácticas culturales que se transmiten de generación en generación y que, de no ser recogidas y documentadas pasarían al olvido.

Las Jornadas de Patrimonio Cultural Inmaterial Segoidentia cuentan con la coordinación de Esther Maganto, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense con una tesis doctoral sobre la Sociología del Vestido: “Genealogía de la Indumentaria Tradicional de la Provincia de Segovia”.

Maganto es investigadora independiente del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial. Autora de numerosos artículos periodísticos y de investigación, además de varios libros como “El mester de nuestra vida” donde se retratan los más de 50 años de trayectoria musical de una de nuestras formaciones más insignes. También del libro “Los danzantes en enagüillas en la provincia de Segovia” además de la publicación de la beca de Investigación del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero titulado “La Indumentaria tradicional segoviana”.

Desde la Concejalía de Cultura se hace invitación expresa a todas las personas y colectivos que habitualmente hallan en folklore y la tradición el registro de sus manifestaciones culturales a asistir a las actividades programadas durante los próximos días 6 y 7 de septiembre en la Sala Julio Michel de La Cárcel Centro de Creación con entrada libre.

Un impulso al Patrimonio Cultural Inmaterial

El 17 de octubre del año 2003 se celebró en París la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural inmaterial de la UNESCO. En ella vio la luz un nuevo concepto antropológico, el de PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial), definido como: “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”.

España ratificó la convención en el año 2006, diseñando el posterior Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, puesto en marcha en 2011. En dicho plan, se plasmó el deber de las Administraciones Públicas de crear iniciativas para salvaguardar este patrimonio caracterizado por ser intangible, al tiempo que vivido y dinámico, transmitido y recreado, preservado por las comunidades y que forma parte de la memoria colectiva viva.

Por ello, y como respuesta desde el Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Cultura, promueve estas jornadas que constituyen una vía para la difusión de la producción científica en relación al estudio del Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia, al tiempo que un impulso para la sensibilización social hacia las manifestaciones conservadas en el territorio segoviano.