9 Comments

No hay manera de que la Confederación Hidrográfica del Duero implante una política de desembalse del Pontón Alto para mitigar las crecidas del Eresma. El Ayuntamiento de Segovia difundía una nota de prensa en la tarde del 7 de febrero denunciando que la Confederación, dependiente del Gobierno central, ha rechazado la petición de proceder a desembalsar el pantano para regular las avenidas del río Eresma en momentos de fuertes lluvias o deshielo como los que se están viviendo estos días en Segovia.

El Ayuntamiento volvió a solicitar esta regulación el pasado martes, ante las previsiones de lluvias intensas lanzadas por la Agencia de Meteorología, pero la CHD rechazaba la petición aferrándose a argumentos ya esgrimidos, como que las avenidas forman parte del “régimen natural del río Eresma” y afluentes sin regular, como el Ciguiñuela “y vienen produciéndose a lo largo de la historia” y subraya que el tramo que afecta a la Casa de la Moneda está considerado como Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación, situación ante la que no adoptará ninguna medida. Además, reconoce el reducido tamaño del Pontón (7,3 hectómetros) para subrayar que se trata de una infraestructura destinada al abastecimiento e incluso para uso recreativo “pero no el de laminación de las avenidas”, por lo que afirma que “carece de sentido establecer un resguardo de seguridad”, apuntando además que “la pequeña cantidad del embalse no puede ofrecer una solución de avenidas de magnitud apreciable”.

Asimismo, CHD afirma que con la apertura preventiva de compuertas “se correría el riesgo de verter al río en algún momento mayores caudales que los aportados en régimen natural, a pesar de que esto es precisamente lo que ocurre cuando se producen fuertes lluvias o deshielos que obligan a abrir apresuradamente esas mismas compuertas”.

Alerta roja en el Pontón y Bernardos

A todo esto, la propia página de la CHD informa de la situación de alerta roja en tramos del Eresma como el propio Pontón, Segovia ciudad y Bernardos.

A las 7:50 del sábado 8 de marzo el Eresma a su paso por la casa de la moneda cargaba 37,2m³, de momento, dentro de los umbrales de seguridad habida cuenta que es a partir de los 50m³ que el agua entra en la Casa de la Moneda y los servicios de seguridad del consistorio mantienen una vigilancia constante del cauce. También preocupa el caudal del Moros a su paso por El Espinar y Los Ángeles de San Rafael.

Las tesis de Segovia capital inciden en que, reconociendo la limitada capacidad del pantano para prevenir anegaciones, es evidente que vaciados parciales pueden servir para dar unas horas de margen a la ciudad por lo que desde el ayuntamiento advierten que se reservan reclamos daños y perjuicios que puedan causar los desbordamientos.