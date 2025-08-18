7 Comments

Segovia vive semanas convulsas en torno a la figura del deán de la Catedral y ecónomo de la diócesis, Rafael de Arcos. Tras trascender que el Obispado ha abierto una investigación interna por una denuncia de un extrabajador que le acusa de articular una trama de pagos en negro y malversación de donativos, llegan nuevas quejas de inquilinos de las casas parroquiales por intentos de subida en los alquileres.

La denuncia interna apuntaba que De Arcos habría “camuflado alquileres de trabajadores alojados en la Casa de la Espiritualidad como donativos a la Catedral”, además de efectuar pagos irregulares en metálico por horas extra. El Obispado, que asegura no tener constancia oficial de denuncia a través de sus cauces, sí reconoce que el obispo recibió una carta relatando estos hechos y que, por ello, ha puesto en marcha una investigación. “Se pide respetar la honorabilidad de los implicados hasta que la investigación concluya”, indicaron fuentes diocesanas.

A estas acusaciones se suma ahora el malestar de familias que residen en inmuebles propiedad de la Iglesia. Varios vecinos denuncian que “este verano, aprovechando el periodo vacacional, están recibiendo llamadas los inquilinos de las casas parroquiales por parte del ecónomo para subir los precios de los alquileres”. El mismo testimonio añade que “es increíble que después de las acusaciones que le han hecho, siga queriendo más y más”.

El malestar entre los arrendatarios se centra en la legalidad de estas subidas, que según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la reforma de la Ley por el Derecho a la Vivienda (12/2023), solo pueden realizarse si está recogido en el contrato o con un límite anual vinculado al índice de referencia. La denuncia vecinal sostiene que en algunos casos las subidas propuestas son “desorbitadas” y contrarias a la normativa vigente.

Mientras tanto, el caso sigue abierto en el Obispado y la figura de Rafael de Arcos, ya cuestionada en otros medios nacionales por supuestas prácticas económicas irregulares, vuelve a colocarse en el foco público.