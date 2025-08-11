4 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha reforzado la seguridad en la piscina municipal al aire libre con la incorporación de un auxiliar de seguridad, que estará presente en la instalación todos los días de la semana, en horario de 12:00 a 20:00 horas, hasta el cierre de la temporada, previsto para el 7 de septiembre.
La medida responde a las demandas planteadas por los usuarios ante la aparición de conflictos puntuales en el recinto. El servicio ha sido adjudicado a la empresa Prosegur por 5.033€. A partir de la próxima campaña, la presencia de personal de seguridad formará parte de las cláusulas fijas del pliego de adjudicación del servicio.
11 agosto, 2025
¿Por culpa de quién tienen que poner un guarda de seguridad? ¿Quiénes son los que la lían? Que se les identifique y se les prohíba la entrada permanentemente.
Es vergonzoso que esto esté pasando en Segovia.
11 agosto, 2025
Lo de siempre. Los zánganos a lo suyo, que las hormigas trabajan y asumen todos los gastos.
11 agosto, 2025
Sobre todo los asesores de “la nada” de los políticos. A esos si les pagamos y bien con dinero público 😉
11 agosto, 2025
Hay mucho zángano, sin formación ni esfuerzo, que vive exprimiendo al esforzado y sufrido contribuyente. Muy cansado de mantener a tanto vago.