free web stats

Incorporan a un vigilante de seguridad para las piscinas municipales de Segovia

Posted By on 11, Ago, 2025

El Ayuntamiento de Segovia ha reforzado la seguridad en la piscina municipal al aire libre con la incorporación de un auxiliar de seguridad, que estará presente en la instalación todos los días de la semana, en horario de 12:00 a 20:00 horas, hasta el cierre de la temporada, previsto para el 7 de septiembre.

La medida responde a las demandas planteadas por los usuarios ante la aparición de conflictos puntuales en el recinto. El servicio ha sido adjudicado a la empresa Prosegur por 5.033€. A  partir de la próxima campaña, la presencia de personal de seguridad formará parte de las cláusulas fijas del pliego de adjudicación del servicio.

innoporc

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

Share This Post On

4 Comments

  1. Antonio

    11 agosto, 2025

    ¿Por culpa de quién tienen que poner un guarda de seguridad? ¿Quiénes son los que la lían? Que se les identifique y se les prohíba la entrada permanentemente.

    Es vergonzoso que esto esté pasando en Segovia.

    Post a Reply
    • Frutos

      11 agosto, 2025

      Lo de siempre. Los zánganos a lo suyo, que las hormigas trabajan y asumen todos los gastos.

      Post a Reply
      • Yate Digo

        11 agosto, 2025

        Sobre todo los asesores de “la nada” de los políticos. A esos si les pagamos y bien con dinero público 😉

        Post a Reply
        • Frutos

          11 agosto, 2025

          Hay mucho zángano, sin formación ni esfuerzo, que vive exprimiendo al esforzado y sufrido contribuyente. Muy cansado de mantener a tanto vago.

          Post a Reply

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *