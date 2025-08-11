4 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha reforzado la seguridad en la piscina municipal al aire libre con la incorporación de un auxiliar de seguridad, que estará presente en la instalación todos los días de la semana, en horario de 12:00 a 20:00 horas, hasta el cierre de la temporada, previsto para el 7 de septiembre.

La medida responde a las demandas planteadas por los usuarios ante la aparición de conflictos puntuales en el recinto. El servicio ha sido adjudicado a la empresa Prosegur por 5.033€. A partir de la próxima campaña, la presencia de personal de seguridad formará parte de las cláusulas fijas del pliego de adjudicación del servicio.