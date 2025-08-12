8 Comments

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, ha acusado este martes al equipo de Gobierno de “falta de gestión y de transparencia” en relación con el Plan de Gestión del Patrimonio de Segovia y la conmemoración del 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En rueda de prensa, Martín recordó que el Pleno aprobó en marzo de 2024 iniciar el proceso para dotar a Segovia de este documento, exigido por la propia UNESCO, y lamentó que “a día de hoy, no sabemos absolutamente nada” sobre su avance. La edil señaló que este plan es fundamental para garantizar la preservación y correcta gestión del patrimonio histórico de la ciudad, y que la ausencia de información pone en entredicho el compromiso del equipo de Gobierno con este objetivo.
En cuanto a la celebración del 40 aniversario como Ciudad Patrimonio, la portavoz socialista criticó la ausencia de un programa claro y consensuado, y reprochó que la organización esté marcada por la improvisación: “Nos enteramos de los actos con cuentagotas, sin una estrategia definida y sin contar con los grupos de la oposición”.
Martín también reclamó que se clarifiquen los presupuestos destinados a esta conmemoración y que se haga pública la planificación completa de actividades, subrayando que “la ciudadanía tiene derecho a saber en qué se invierte el dinero público y qué legado dejará esta efeméride”.
La concejala aseguró que su grupo seguirá vigilante y exigirá que se cumplan los compromisos adquiridos: “No podemos permitir que un aniversario tan importante para Segovia se gestione a base de improvisaciones y sin un proyecto de ciudad claro”, concluyó.
12 agosto, 2025
