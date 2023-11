El Partido Popular de Segovia ha hecho suyas las reivindicaciones del Presidente del PPCyL y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco en la misiva enviada al recién nombrado Gobierno en relación a los asuntos relativos a esta comunidad autónoma y concretamente a la provincia de Segovia.

Así mismo, han solicitado al Gobierno el compromiso de no suprimir los servicios y paradas e incluso estudiar demandas para algunas nuevas. “Se trata de una solicitud coherente y acorde con las necesidades de los segovianos, porque no es de recibo que un tren que pasa desde Madrid a Asturias no pueda parar en Segovia, cuando son uno pocos minutos lo que se consume en parar, recoger o dejar pasajeros e iniciar el recorrido otra vez”, afirman los populares.