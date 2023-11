5 Comments

José Mazarías anotará un punto a su favor este viernes al poder aprobar el dictamen de la modificación presupuestaria propuesta para el Bulevar de Blanca de Silos. Noemí Otero, quien esta mañana expresó su desacuerdo con dicha modificación, se ausentará del pleno mañana, debido a la hospitalización de un familiar. El PSOE en conversaciones con Ciudadanos, habría sugerido que la edil naranja votara telemáticamente, pero el reglamento del Ayuntamiento no contempla esta posibilidad.

Esta ausencia, allana el camino para la aprobación por parte del Grupo Municipal Popular, a pesar de la oposición de los demás grupos y con el voto de calidad del Alcalde.

Mazarías ha vuelto a resaltar los beneficios que el bulevar aportará a Blanca de Silos. Además, enfatiza de manera contundente la mejora integral de toda la calle y responde a las críticas de la oposición en el ayuntamiento: “las mentiras, cuando se repiten mucho, no se convierten en verdad” en relación con las declaraciones de los partidos de la oposición durante esta semana y con respecto a la moción que presentará el PSOE de Clara Martín.

“Reconozco la legitimidad de la Plataforma contra el Bulevar, pero tengo la sensación de que ese no es el sentimiento del barrio ni de la ciudad“, incide el alcalde, y avisa, “si no conseguimos la modificación presupuestaria en el pleno, tendremos que dar la vuelta y ya veremos si no nos vemos obligados a abandonar alguno de los proyectos europeos”.