El Hospital de Segovia mantienen la tasa más baja de camas de la región

Cinco años después de la pandemia del COVID, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Segovia lamenta que la provincia siga padeciendo una de las tasas más bajas de camas hospitalarias por habitante de toda Castilla y León. En una reciente concentración ante el complejo asistencial de Segovia, Carmen Santiago, integrante de la plataforma, recordó en los microfonos de Radio Segovia Cadenar Ser que la ampliación proyectada no resolverá esta carencia histórica.

“La OMS recomienda 300 camas por cada 100.000 habitantes; la media de la UE real está entre 500 y 600. En España tenemos unas 297, Castilla y León 212 y Segovia apenas 170”, denunció Santiago, que lamenta que la provincia esté “muy por debajo” incluso de otras de la Comunidad. “Somos como la provincia pobre, porque hay provincias como Salamanca o Valladolid que están bastante bien dotadas. Nosotros, que sufrimos cifras grandísimas en la pandemia, no corregimos nada”, subrayó.

La Mesa advierte que la falta de camas de estancia media agrava aún más la situación, especialmente en una población cada vez más envejecida: “No replantearse eso es no tener muy claro el coste que tiene una cama de agudos frente a una de estancia media. Ahora mismo, contamos con algunas camas asistidas que no cubren lo que sería un hospital de estancias medias”.

Santiago critica que la ampliación del hospital, tal como se plantea, “no va a suponer aumento real de camas” y denuncia la opacidad de las administraciones: “Preguntado el gerente, preguntado quien sea, no son capaces de decirnos ‘sí, alguna cama saldrá’. Y cuando sabemos perfectamente que se han desmantelado 120 camas de las que teníamos antes, no nos pueden decir que algo saldrá para esto”.

La plataforma insiste en que la sociedad debe ser consciente de esta carencia y reclama más implicación de los colegios profesionales: “Necesito también la reclamación de esta necesidad por parte de los profesionales, de los colegios de enfermería, de médicos. Es que nadie lo ve. Es que nadie lo ve. Es como alucino”.

Preguntada sobre si la Mesa continuará denunciando estas deficiencias, Santiago fue clara: “Completamente. Y cada vez más fuerte. Porque estamos en un momento decisivo. No somos los indicados para proponer soluciones técnicas, pero sí para denunciar la necesidad de estas camas”.